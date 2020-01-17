Житель Нижнего Тагила оштрафован на 60 тысяч рублей за незаконный вывоз древесины

Автомобиль, груженый древесиной, остановили сотрудники ГИБДД, у водителя транспортного средства должным образом не была оформлена документация. Кроме того, чтобы избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику ГИБДД взятку, положив в стол в рабочем кабинете 20 тысяч рублей.