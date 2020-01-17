Житель Нижнего Тагила оштрафован на 60 тысяч рублей за незаконный вывоз древесины
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле предприниматель оштрафован на 60 тысяч рублей за незаконный вывоз древесины в Казахстан, сообщает «Комсомольская Правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль, груженый древесиной, остановили сотрудники ГИБДД, у водителя транспортного средства должным образом не была оформлена документация. Кроме того, чтобы избежать ответственности, мужчина предложил сотруднику ГИБДД взятку, положив в стол в рабочем кабинете 20 тысяч рублей.
Полицейские на сделку с совестью не пошли, сообщив необходимую информацию своим коллегам, которые, в свою очередь, грамотно зафиксировали противоправный факт,рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
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