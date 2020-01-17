Жительница Нижнего Тагила на вокзале торговала медалями СССР
Сегодня, 13:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении 49-летней жительницы Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники Линейного отдела МВД на станции Нижний Тагил в ходе проведения оперативного мероприятия задержали женщину, которая пыталась сбыть госнаграды. Подставному покупателю она предложила медали «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда» «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие. Всего при ней обнаружено девять медалей. Согласно заключению экспертов, семь из них — подлинные.
Тагильчанке грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.
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