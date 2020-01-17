Жительница Нижнего Тагила на вокзале торговала медалями СССР

Сотрудники Линейного отдела МВД на станции Нижний Тагил в ходе проведения оперативного мероприятия задержали женщину, которая пыталась сбыть госнаграды. Подставному покупателю она предложила медали «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда» «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другие. Всего при ней обнаружено девять медалей. Согласно заключению экспертов, семь из них — подлинные.