Хейтеры распространяют фейковую информацию о смерти гейм-блогера из Нижнего Тагила

Блогер из Нижнего Тагила уточнил, что ранее подобных выпадов в его сторону не наблюдалось. Он удивился наличию у неизвестных свободного времени для поиска фотографий и монтажа такого ролика. Кроме видео они создали группу в Telegram с обсуждением «происшествия». Олег подал жалобу и канал закрыли, но был создан новый.