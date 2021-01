Хейтеры распространяют фейковую информацию о смерти гейм-блогера из Нижнего Тагила

Видеоролик о смерти от COVID-19 игрового блогера из Нижнего Тагила Олега Кермана прислал в редакцию TagilCity.ru неизвестный.

На видео под грустную песню идет ряд фотографий Олега, а в конце появляется надпись «помним, скорбим». Видео называется «От коронавируса умер известный Тагильский блогер Олег Керман». Информацию о смерти создателям ролика якобы «подтвердила» бабушка «умершего». Photo: YouTube-канал Алексей Шерстобитов В разговоре с редакцией TagilCity.ru блогер опроверг данную информацию. Это не правда! Я вообще не болел. Это какие-то придурки распространяют фейки. Возможно, хейтеры, говорит Олег Керман. Блогер из Нижнего Тагила уточнил, что ранее подобных выпадов в его сторону не наблюдалось. Он удивился наличию у неизвестных свободного времени для поиска фотографий и монтажа такого ролика. Кроме видео они создали группу в Telegram с обсуждением «происшествия». Олег подал жалобу и канал закрыли, но был создан новый. Олег Керман ведет свой канал на YouTube на игровую тематику и делает обзоры на технику. На текущий момент у него более 50 тысяч подписчиков. Напомним, мэрия Нижнего Тагила опровергла фейковую информацию о продаже башни на Лисьей горе. В пресс-службе администрации, заявили, что проведение процедуры торгов по такой продаже не запланировано. Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала фейк о продаже башни на Лисьей горе за 85 млн

