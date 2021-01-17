Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

В Нижнем Тагиле уборка улиц от снега коммунальными службами проходит согласно очередности. Приоритетно тагильские дорожные службы осуществляют уборку снега с тех участков улиц, где проходят маршруты движения общественного транспорта, и с магистралей, соединяющих районы города.
Приоритетно тагильские дорожные службы осуществляют уборку снега с тех участков улиц, где проходят маршруты движения общественного транспорта, и с магистралей, соединяющих районы города.
Очередность уборки снега с улиц в Дзержинском районе
На Вагонке в первоочередном порядке коммунальные службы убирают снег на проспектах Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградском. Также в список вошли улицы Алтайского микрорайона, Пихтовых гор и другие основные дороги района. К объектам второй очереди относятся улицы Окунева, Максарева, Калинина и другие.
Первая очередь уборки снега с улиц Дзержинского района
- ул Алтайская
- пр-кт Вагоностроителей
- ш Восточное
- пр-кт Дзержинского
- ул Ильича
- ул Зари (от улицы Ильича до улицы Калинина)
- пр-кт Ленинградский
- ул Орджоникидзе
- ул Пихтовая
- ул Юности
Протяженность этих улиц составляет более 33 километров, площадь дорожного покрытия — свыше 461 тысячи квадратных километров.
Вторая очередь уборки снега с улиц Дзержинского района
- ул Бажова
- ул Белявского
- ул Бобкова
- ул Братская
- ул Володарского
- ул Докучаева
- ул Калинина
- ул Коминтерна
- ул Коровина
- ул Круговая
- ул Крупская (от улицы Орджоникидзе до пр-кта Дзержинского)
- ул Майская
- ул Максарева
- ул Мотина
- ул Окунева
- ул Патона
- ул Парковая
- ул Правды
- ул Репина
- ул Свердлова (от Восточного шоссе до дома №1 по улице Свердлова)
- ул Сибирская
- ул Тельмана
- ул Тимирязева
- ул Трикотажников
- ул Успенского
- ул Ушинского
- ул Холкина
- ул Чайковского
- ул Энтузиастов
- А/дорога от Ильича до кладбища
- ул Добролюбова
- ул Луначарского
- ул 3 Интернационала
- ул 9 Января
- ул Бирюзовая
- ул Почтовая
- ул Сурикова
- ул Боровая
- ул Коксовая
- ул Краснофлотская
- ул Проезжая
- ул Сульфатная
- ул Цементная
- ул Басова
- ул БИС
- ул Иркутская
- ул Мечникова
- проезд Бобкова
- проезд Тельмана
- проезд Днепровский
- проезд Гимназия
- проезд Лицей
- проезд Образования
- проезд Энтузиастов
- проезд Административный
- проезд Солнечный
- проезд Ленинградский
- проезд Юности
- проезд Предпринимателей
- проезд Киевский
- проезд Калинина
- проезд Лесной
- проезд Ученический
- проезд Спортивный
- проезд Западный
- проезд Садоводов
- проезд Ветеранов
- проезд Твардовского
- ул Хвойная
- проезд Безымянный
Очередность уборки снега с улиц на Северном поселке
Первая очередь уборки снега с улиц на Северном поселке
Приоритет в этой части Нижнего Тагила дорожные службы и мэрия отдали двум основным дорогам поселка. На Северном поселке в первую очередь от снега будут очищать:
- Северное шоссе
- ул Днепровская
Их протяженность около 10 километров, площадь участка составляет 65,7 тысячи квадратных километров. Во вторую очередь будут очищены от снега улицы Бирюзовая, Почтовая, Сурикова и другие.
Вторая очередь уборки снега с улиц на Северном поселке
- ул 3 Интернационала
- ул 9 Января
- ул Бирюзовая
- ул Почтовая
- ул Сурикова
- ул Боровая
- ул Коксовая
- ул Краснофлотская
- ул Проезжая
- ул Сульфатная
- ул Цементная
- ул 7-ой квартал
- проезд Почтовый
Очередность уборки снега с улиц Ленинского района
В списке первой очереди значатся проспекты Ленина, Строителей и Мира. Также тагильчане могут ожидать наиболее оперативную уборку снега на улицах Октябрьской революции, Горошникова, Циолковского, Газетная, Карла Маркса, Пархоменко, Красноармейская, Фрунзе, Черных, Космонавтов и других нагруженных транспортом улицах.
Первая очередь уборки снега с улиц Ленинского района
- ул Садовая
- ул Кушвинская
- ул Заводская
- ул Кулибина
- ул Фестивальная
- ул Садоводов
- ул Победы
- ул Циолковского
- ул Газетная
- ул Карла Маркса
- пр-кт Ленина
- пр-кт Строителей
- ул Горошникова
- пр-кт Мира
- ул Красногвардейская
- ул Октябрьской Революции
- ул Пархоменко
- ул Первомайская
- ул Красноармейская
- ул Новокомсомольская
- ул Серова
- ул Папанина
- ул Черных
- ул Фрунзе
- ул Космонавтов
- ул Выйская
- ул Верхняя Черепанова
- ул Кирова
- ул Челюскинцев
- ул Тагильская
Протяженность улиц составляет более 54 километров, площадь дорожного покрытия — свыше 909 тысяч квадратных километров.
После объектов первой очереди будут почищены от снега улицы Восточная, Вязовская, Ломоносова и другие.
Вторая очередь уборки снега с улиц Ленинского района
- А/д от улицы Краснознаменной до улицы Заречная
- ул Некрасова
- ул Восточная
- ул Грибоедова
- ул Карла Либкнехта
- ул Фронтовая
- ул Жуковского
- пер Восточный
- ул Красная
- ул Новострой
- ул Учительская
- ул Вязовская
- ул Ломоносова
- ул Уральская
- ул Огаркова
- ул Аганичева
- ул Максима Горького
- ул Оплетина
- ул Высокогорская
- ул Черемшанская
- ул Липовый тракт
- пер Станционный
- ул Вогульская
- ул Нижняя Черепанова
- ул Серебрянский тракт
- ул Красина
- ул Носова
- пер Промышленный
- пер Завода Механик
- ул Ермака
- ул Лебяжинская
- ул Известковая
- ул Штурмовая
- ул Геологов (от Серебрянского тракта до дома №61 по улице Геологов)
- ул Товарный двор
- проезд Школьный
- ул Пароходная
- ул Отрадная
- пр-т Преображенского
- ул Семейная
- ул Надеждинская
- ул Декабрьская
- ул 2-я Декабрьская
- ул 3-я Декабрьская
- ул 4-я Декабрьская
- пер 1-ый Семейный
- пер 2-ый Семейный
- ул Нежинская
- ул Родная
- ул 2-я Апрельская
- Дорога в санаторий "Сосновый Бор"
- ул Вязовская (от ул Газетная до ул Учительская)
- ул Аганичева (от д 36 до ул Максима Горького)
- Дорога от Серебрянского тракта до д № 17 по ул Нижняя Черепанова
- ул Дачная
- ул Центральная
- ул Лайская
- ул Береговая
- пер Оплетина
- ул Городская
- ул Напольная
- ул Заречная
- Дорога к мкр от АЗС "Газпромнефть"
- ул Тихая
Очередность уборки снега с улиц на Старателе
Дорожные службы Нижнего Тагила появятся после снегопадов и в поселке Старатель. В этой части города работа снегоуборочной техники в первую очередь будет посвящена самым популярным дорогам, в том числе с маршрутами общественного транспорта.
Первая очередь уборки снега с улиц Старателя
- ул Гагарина
- участок дороги от проходной НТИИМ до Свердловского шоссе
Протяженность этих автодорог — 4,7 километра, площадь покрытия — 37,5 квадратных километра. Затем коммунальные службы очистят от снега улицы Каспийская, Крымская, Дунайская и другие.
Вторая очередь уборки снега с улиц Старателя
- ул Каспийская
- ул Крымская
- ул Дунайская
- ул Левита
- ул Ростовская
- ул Азовская
- ул Академика Паленова
- ул Сенная
- Старатель Станция
- автодорога на Руш
- ул Связная
- ул Окружная
- ул 2-ая Ягодная
- ул Здесенко
- ул Патриотов
Очередность уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ)
В первую очередь на ГГМ дорожная техника будет чистить основные четырехполосные дороги района, а после отправится на менее популярные улицы.
Первая очередь уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ)
- шоссе Черноисточинское
- пр-кт Уральский
- пр-кт Октябрьский
Протяженность этих участков около девяти километров, площадь дорожного покрытия — почти 282 тысячи квадратных километров.
Согласно очередности, далее коммунальные службы почистят снег на улицах Захарова, Удовенко, Дружинина и других.
Вторая очередь уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ)
- Местный проезд ш Черноисточинское
- ул Захарова
- ул Удовенко
- ул Тагилстроевская (от пр-кт Октябрьского до улицы Дружинина)
- ул Тагилстроевская (от пр-кт Уральского до улицы Дружинина)
- ул Тагилстроевская (от Черноисточинского шоссе до маг Европейский)
- ул Дружинина
- ул Просторная
- ул Тенистая
- ул Сентябрьская
- ул Совхозная
- ул Булата Окуджавы
- ул Белогорская
Очередь уборки снега с улиц на Тагилстрое и Руднике
Сначала техника займется устранением последствий снегопадов на дорогах при въезде в район, а также на основных улицах.
Первая очередь уборки снега с улиц Тагилстроя и Рудника
- ул Индустриальная
- ул Металлургов
- ул Балакинская
- ул Перова
- ул Ульяновская.
Площадь их дорожного покрытия составляет около 230 тысяч квадратных километров, а протяженность — более 15 километров.
Затем коммунальные службы уберут снег на улицах Гвардейская, Черноморская, Огнеупорная и других, наименее оживленных улицах.
Вторая очередь уборки снега с улиц Тагилстроя и Рудника
- ул Рудничная
- ул Шмидта
- ул Горняка
- ул Ярославская
- ул Парашютная
- ул Жданова
- ул Кольцова
- ул Московская
- ул Сланцевая
- ул Гвардейская
- ул Пожарского
- ул Черноморская
- ул Огнеупорная
- ул Землячки
- ул Джапаридзе
- ул Кутузова
- ул Техническая
- ул Матросова
- ул Алапаевская
- ул Гастелло
- ул Чернышевского
- ул Попова
- ул Солнечная
- ул Зои Космодемьянской
- ул Малышева
- ул Хохрякова
- ул Красных зорь
- ул Константина Пылаева
- пер Больничный городок
- ул Автомобилистов
- ул Дубль Шевченко
- ул Валегин Бор (дорога к тубдиспансеру №3)
- Дорога к кладбищу "Северное" от улицы Балакинская
- Дорога к кладбищу "Северное" от улицы Академика Павлова
- ул 1-ая Линия
Очередность уборки снега с улиц на Старой и Новой Кушве - вторая
К первой очереди на Старой и Новой Кушве относится улица Зеленстроевская, которая соединяет центральную часть города с Дзержинским районом. Уборка и вывоз снега со следующих дорог этой части города будет проходить после приведения в нормативное состояние дорог первой очереди:
- ул Яблочкова
- ул Байдукова
- ул Зеленстроевский проезд
- ул Республиканская
- ул Джамбула
- ул Магистральная
- проезд Локомотивный
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter