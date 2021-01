Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

В Нижнем Тагиле уборка улиц от снега коммунальными службами проходит согласно очередности. Приоритетно тагильские дорожные службы осуществляют уборку снега с тех участков улиц, где проходят маршруты движения общественного транспорта, и с магистралей, соединяющих районы города.

Приоритетно тагильские дорожные службы осуществляют уборку снега с тех участков улиц, где проходят маршруты движения общественного транспорта, и с магистралей, соединяющих районы города. Очередность уборки снега с улиц в Дзержинском районе На Вагонке в первоочередном порядке коммунальные службы убирают снег на проспектах Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградском. Также в список вошли улицы Алтайского микрорайона, Пихтовых гор и другие основные дороги района. К объектам второй очереди относятся улицы Окунева, Максарева, Калинина и другие. Первая очередь уборки снега с улиц Дзержинского района ул Алтайская

пр-кт Вагоностроителей

ш Восточное

пр-кт Дзержинского

ул Ильича

ул Зари (от улицы Ильича до улицы Калинина)

пр-кт Ленинградский

ул Орджоникидзе

ул Пихтовая

ул Юности Протяженность этих улиц составляет более 33 километров, площадь дорожного покрытия — свыше 461 тысячи квадратных километров. Вторая очередь уборки снега с улиц Дзержинского района ул Бажова

ул Белявского

ул Бобкова

ул Братская

ул Володарского

ул Докучаева

ул Калинина

ул Коминтерна

ул Коровина

у л Круговая

ул Крупская (от улицы Орджоникидзе до пр-кта Дзержинского)

ул Майская

ул Максарева

ул Мотина

ул Окунева

ул Патона

ул Парковая

ул Правды

ул Репина

ул Свердлова (от Восточного шоссе до дома №1 по улице Свердлова)

ул Сибирская

ул Тельмана

ул Тимирязева

ул Трикотажников

ул Успенского

ул Ушинского

ул Холкина

ул Чайковского

ул Энтузиастов

А/дорога от Ильича до кладбища

ул Добролюбова

ул Луначарского

ул 3 Интернационала

ул 9 Января

ул Бирюзовая

ул Почтовая

ул Сурикова

ул Боровая

ул Коксовая

ул Краснофлотская

ул Проезжая

ул Сульфатная

ул Цементная

ул Басова

ул БИС

ул Иркутская

ул Мечникова

проезд Бобкова

проезд Тельмана

проезд Днепровский

проезд Гимназия

проезд Лицей

проезд Образования

проезд Энтузиастов

проезд Административный

проезд Солнечный

проезд Ленинградский

проезд Юности

проезд Предпринимателей

проезд Киевский

проезд Калинина

проезд Лесной

проезд Ученический

проезд Спортивный

проезд Западный

проезд Садоводов

проезд Ветеранов

проезд Твардовского

ул Хвойная

проезд Безымянный Очередность уборки снега с улиц на Северном поселке Первая очередь уборки снега с улиц на Северном поселке Приоритет в этой части Нижнего Тагила дорожные службы и мэрия отдали двум основным дорогам поселка. На Северном поселке в первую очередь от снега будут очищать: Северное шоссе

ул Днепровская Их протяженность около 10 километров, площадь участка составляет 65,7 тысячи квадратных километров. Во вторую очередь будут очищены от снега улицы Бирюзовая, Почтовая, Сурикова и другие. Вторая очередь уборки снега с улиц на Северном поселке ул 3 Интернационала

ул 9 Января

ул Бирюзовая

ул Почтовая

ул Сурикова

ул Боровая

ул Коксовая

ул Краснофлотская

ул Проезжая

ул Сульфатная

ул Цементная

ул 7-ой квартал

проезд Почтовый Очередность уборки снега с улиц Ленинского района В списке первой очереди значатся проспекты Ленина, Строителей и Мира. Также тагильчане могут ожидать наиболее оперативную уборку снега на улицах Октябрьской революции, Горошникова, Циолковского, Газетная, Карла Маркса, Пархоменко, Красноармейская, Фрунзе, Черных, Космонавтов и других нагруженных транспортом улицах. Первая очередь уборки снега с улиц Ленинского района ул Садовая

ул Кушвинская

ул Заводская

ул Кулибина

ул Фестивальная

ул Садоводов

ул Победы

ул Циолковского

ул Газетная

ул Карла Маркса

пр-кт Ленина

пр-кт Строителей

ул Горошникова

пр-кт Мира

ул Красногвардейская

ул Октябрьской Революции

ул Пархоменко

ул Первомайская

ул Красноармейская

ул Новокомсомольская

ул Серова

ул Папанина

ул Черных

ул Фрунзе

ул Космонавтов

ул Выйская

ул Верхняя Черепанова

ул Кирова

ул Челюскинцев

ул Тагильская Протяженность улиц составляет более 54 километров, площадь дорожного покрытия — свыше 909 тысяч квадратных километров. После объектов первой очереди будут почищены от снега улицы Восточная, Вязовская, Ломоносова и другие. Вторая очередь уборки снега с улиц Ленинского района А/д от улицы Краснознаменной до улицы Заречная

ул Некрасова

ул Восточная

ул Грибоедова

ул Карла Либкнехта

ул Фронтовая

ул Жуковского

пер Восточный

ул Красная

ул Новострой

ул Учительская

ул Вязовская

ул Ломоносова

ул Уральская

ул Огаркова

ул Аганичева

ул Максима Горького

ул Оплетина

ул Высокогорская

ул Черемшанская

ул Липовый тракт

пер Станционный

ул Вогульская

ул Нижняя Черепанова

ул Серебрянский тракт

ул Красина

ул Носова

пер Промышленный

пер Завода Механик

ул Ермака

ул Лебяжинская

ул Известковая

ул Штурмовая

ул Геологов (от Серебрянского тракта до дома №61 по улице Геологов)

ул Товарный двор

проезд Школьный

ул Пароходная

ул Отрадная

пр-т Преображенского

ул Семейная

ул Надеждинская

ул Декабрьская

ул 2-я Декабрьская

ул 3-я Декабрьская

ул 4-я Декабрьская

пер 1-ый Семейный

пер 2-ый Семейный

ул Нежинская

ул Родная

ул 2-я Апрельская

Дорога в санаторий "Сосновый Бор"

ул Вязовская (от ул Газетная до ул Учительская)

ул Аганичева (от д 36 до ул Максима Горького)

Дорога от Серебрянского тракта до д № 17 по ул Нижняя Черепанова

ул Дачная

ул Центральная

ул Лайская

ул Береговая

пер Оплетина

ул Городская

ул Напольная

ул Заречная

Дорога к мкр от АЗС "Газпромнефть"

ул Тихая Очередность уборки снега с улиц н а Старателе Дорожные службы Нижнего Тагила появятся после снегопадов и в поселке Старатель. В этой части города работа снегоуборочной техники в первую очередь будет посвящена самым популярным дорогам, в том числе с маршрутами общественного транспорта. Первая очередь уборки снега с улиц Старателя ул Гагарина

участок дороги от проходной НТИИМ до Свердловского шоссе Протяженность этих автодорог — 4,7 километра, площадь покрытия — 37,5 квадратных километра. Затем коммунальные службы очистят от снега улицы Каспийская, Крымская, Дунайская и другие. Вторая очередь уборки снега с улиц Старателя ул Каспийская

ул Крымская

ул Дунайская

ул Левита

ул Ростовская

ул Азовская

ул Академика Паленова

ул Сенная

Старатель Станция

автодорога на Руш

ул Связная

ул Окружная

ул 2-ая Ягодная

ул Здесенко

ул Патриотов Очередность уборки снега с улиц н а Гальянке (ГГМ) В первую очередь на ГГМ дорожная техника будет чистить основные четырехполосные дороги района, а после отправится на менее популярные улицы. Первая очередь уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ) шоссе Черноисточинское

пр-кт Уральский

пр-кт Октябрьский Протяженность этих участков около девяти километров, площадь дорожного покрытия — почти 282 тысячи квадратных километров. Согласно очередности, далее коммунальные службы почистят снег на улицах Захарова, Удовенко, Дружинина и других. Вторая очередь уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ) Местный проезд ш Черноисточинское

ул Захарова

ул Удовенко

ул Тагилстроевская (от пр-кт Октябрьского до улицы Дружинина)

ул Тагилстроевская (от пр-кт Уральского до улицы Дружинина)

ул Тагилстроевская (от Черноисточинского шоссе до маг Европейский)

ул Дружинина

ул Просторная

ул Тенистая

ул Сентябрьская

ул Совхозная

ул Булата Окуджавы

ул Белогорская В Нижнем Тагиле очистка дорог от снега проходит по графику Очередь уборки снега с улиц н а Тагилстрое и Руднике Сначала техника займется устранением последствий снегопадов на дорогах при въезде в район, а также на основных улицах. Первая очередь уборки снега с улиц Тагилстроя и Рудника ул Индустриальная

ул Металлургов

ул Балакинская

ул Перова

ул Ульяновская. Площадь их дорожного покрытия составляет около 230 тысяч квадратных километров, а протяженность — более 15 километров. Затем коммунальные службы уберут снег на улицах Гвардейская, Черноморская, Огнеупорная и других, наименее оживленных улицах. Вторая очередь уборки снега с улиц Тагилстроя и Рудника ул Рудничная

ул Шмидта

ул Горняка

ул Ярославская

ул Парашютная

ул Жданова

у л Кольцова

ул Московская

ул Сланцевая

ул Гвардейская

ул Пожарского

ул Черноморская

ул Огнеупорная

ул Землячки

ул Джапаридзе

ул Кутузова

ул Техническая

ул Матросова

ул Алапаевская

ул Гастелло

ул Чернышевского

ул Попова

ул Солнечная

ул Зои Космодемьянской

ул Малышева

ул Хохрякова

ул Красных зорь

ул Константина Пылаева

пер Больничный городок

ул Автомобилистов

ул Дубль Шевченко

у л Валегин Бор (дорога к тубдиспансеру №3)

Дорога к кладбищу "Северное" от улицы Балакинская

Дорога к кладбищу "Северное" от улицы Академика Павлова

ул 1-ая Линия Очередность уборки снега с улиц на Старой и Новой Кушве - вторая К первой очереди на Старой и Новой Кушве относится улица Зеленстроевская, которая соединяет центральную часть города с Дзержинским районом. Уборка и вывоз снега со следующих дорог этой части города будет проходить после приведения в нормативное состояние дорог первой очереди: ул Яблочкова

ул Байдукова

ул Зеленстроевский проезд

ул Республиканская

ул Джамбула

ул Магистральная

проезд Локомотивный Третья очередь уборки снега в Нижнем Тагиле и ближайших селах, поселках ул Дружбы

ул Котовского

ул Крупская (от улицы Тимирязева до улицы Сибирской)

ул Лесная

ул Охотников

ул Радистов

ул Салдинская

ул 7 ноября от улицы Энтузиастов до улицы Ватутина

ул Авангардная

ул Авиационная

ул Гайдара

ул Застройщиков

ул Исинская

ул Коллективная

ул Красноярская

ул Курганская

ул Маяковского

пер Незаметный

у л Новоселов

ул Огородная

ул Омская

ул Писарева

ул Салтыкова-Щедрина

ул Челябинская

ул Энгельса

ул Зимняя

ул Камская

ул Керченская

ул Крылова

ул Курская

ул Октябрьская

ул Парижской Коммуны

ул Подсобная

ул Самотечная

ул Снежная

ул Суворова

ул Фрезеровщиков

ул Киевская

ул Калужская

ул Урожайная

ул Гражданская

ул Шиферная

ул Полевая

ул Советская

ул Спортивная

ул Сухоложская

ул Сосновая

ул Кедровая

ул Березовая

ул Самолетная

ул Академика Павлова

ул Алябьева

ул Брусничная

у л Вересовая

ул Вишневая

ул Волгодонская

ул Волочаевская

ул Отечественная

ул Мурманская

ул Братьев Худояровых

ул Долинная

ул Каховская

ул Тропинина

ул Пермская

ул Енисейская

ул Равенства

ул Красной Звезды

ул Голубая

ул Забойщиков

ул Карпинского

ул Рабкоров

пер Рудный

ул Кизеловская

ул Чаплыгина

ул Пиритная

ул Эстакадная

ул Ракетная

ул Космическая

ул Ленская

ул Лермонтова

ул Грунтовая

ул Кварцевая

ул Медная

ул Спартака

ул Новая

ул Пушкина

ул Площадная

ул Олега Кошевого

ул Гоголя

ул Амурская

ул Кузбасская

ул Лозовая

ул Мамина-Сибиряка

ул Знаменская

ул Софьи Ковалевской

А/д на пос Ольховка

ул Пожарная

ул Грузчиков

ул Шаумяна

ул Шамотная

ул Керамиков

ул Широкая

ул Софьи Перовской

ул Шевченко

ул Индивидуальная

ул Дарвина

ул Копровая

ул Минина

А/д на пос Песчаный

ул Полюсная

ул Полярная

ул Луговая

ул Кирпичная

ул Свободы

ул Осенняя

ул Негасимая

ул Обороны

ул Зеленая

ул Воеводина

ул Подгорная

ул Электриков

ул Литейщиков

ул Баранчинская

ул Тракторная

ул Северная

ул Халтурина

ул Льва Толстого

пер Полюсный

ул Ягодная

ул Дачная

ул Ботаническая

ул Седова

ул Отдыха

ул Евстюнинская

ул Лайская

ул Болотникова

пер Карабельный

ул Ползунова

ул Петрокаменская

ул Шиловская

ул Осипенко

пер Чехова

ул Тургенева

ул Компасная

пер Невьянский

пер Школьный

ул Студеная

ул Бондина

пер Кулибина

ул Чигорина

пер Черняховского

ул Менделеева

пер Менделеева

ул Чехова

ул Железнодорожная

ул Лодочная

ул Береговая (Горбуново)

ул Короленко

ул Толмачева

ул Машинистов

ул Путейская

ул Степная

ул Никитина

ул Песчаная

пер Песчаный

ул Узкая

ул Сцепщиков

ул Дальняя

ул Монтажников у

л Героев Труда

ул Войкова

ул Решетникова

ул Набережная

ул Смоленская

ул Минская

у л Локомотивная

ул Константина Заслонова

ул Большевистская

ул Кондукторская

ул Моховая

ул Квартальная

пер Линейный

ул Пирогова

ул Украинская

ул Труда

пер Локомотивный

пер Узкий

пер Моховой

пер Степной

ул Лесорубов

ул Всеобуча

ул Юбилейная

ул Речная

ул Волгоградская

ул Панфилова

ул Тупик Зеленый

ул Восстания

ул Красных Партизан

ул Западная

ул Розы Люксембург

Люксембург ул Береговая -Краснокаменская (от улицы Ермака до Нефтебазы)

ул Тыловая

ул Борцов революции

ул Южная

ул Кузнецкого

ул Быкова

ул Ветеринарная

ул Энергетиков

ул Прудная

ул Механическая

ул Кузнечная

ул Слесарная

ул Рудянская

пер Финансовый

пер Сурикова

ул Семенова

пер Рудянский

ул Зерновая

ул Трудовая

ул Декабристов

ул Радищева

пер Декабристов

ул Ключевская

ул Железорудная

ул Низовая

ул Голокаменская

ул Родниковая

ул Гранитная

ул Малахитовая

ул Алмазная

ул Каменная

ул Торфяная

ул Малая

ул Верхняя

ул Ульяны Громовой

ул Совхозная

ул Новаторов

ул Верескова

ул Пришвина

ул Большая Гальянская

ул Куйбышева

ул Камышовая

ул Малая Гальянская

ул Бригадная

ул Рябиновая

ул Соревнования

ул Летная

ул Рабочая

ул Коммуны

ул Ударная

ул Павлика Морозова

ул Гаева

ул Доменная

ул Лисогорская

пер Безымянный

пер Тихий

ул Дальневосточная

пер Конный

ул Александровская

ул Краснодонская

ул Нагорная

ул Федорова

ул Крайняя

ул Фотеевская

ул 1-е Фотеево

ул Механизаторов

ул Большая Кооперативная

ул Новосельская

ул Пригородная

ул Ясная

ул Мельникова

ул Окраинная

ул Радужная 2-я

ул Малая Кооперативная

ул Радужная

ул Береговая (Тагилстроевский район)

ул Муринская

ул Кленовая

ул Полуденная

ул Проходчиков

ул Шламовая

ул Хрустальная

ул Бауманская

ул Бурильщиков

ул Весенняя

ул Заозерная

ул Туристов

ул Ольховская

ул Продснаба

ул Сортировочная

ул Белогородская

ул 1-ая Запрудная

ул 2-ая Запрудная

ул 4-ая Запрудная

пер Запрудный

ул Мира

ул Васильковая

ул 1 мая

ул Балакирева

ул Белинского

ул Валегинская

ул Ватутина

ул Ежовая

ул Ельничная

ул Молодежная

ул Тобольская

ул Уютная

ул Янтарная

ул Водопроводная

переулок Малый

ул Мраморная

ул Серная

ул Юннатов

ул 2-ая Фатеево

ул Водная

ул Высотная

Дорога по проезду Геологов (от улицы Геологов до дома №21 по проезду Геологов)

ул Глинки

ул Мостовая

ул Радиальная

ул Союзная

ул Красногорская

ул Мартеновская

ул Прохладная

ул Колхозная

ул Лазо

ул Гагарина (с Сулем)

ул Мира (с Сулем)

ул 8-ое Марта (с Сулем)

ул Зеленая (с Сулем)

ул Ленина (с Сулем)

ул Уральская (с Серебрянка)

ул Перекопская (с Серебрянка)

ул Зеленая (с Серебрянка)

ул Гагарина (с Серебрянка)

ул Гаревская (с Серебрянка)

ул Потяжинская (с Серебрянка)

ул Первомайская (с Серебрянка)

ул Новая (с Серебрянка)

ул Набережная (с Серебрянка)

ул Советская (с Серебрянка)

ул Ашкинская (с Серебрянка)

Въезд до ул Новой (с Серебрянка)

ул Малая (п Висимо-Уткинск)

ул Комсомольская (п Висимо-Уткинск)

ул Октябрьская (п Висимо-Уткинск)

ул Советская (п Висимо-Уткинск)

ул Рабоче-Крестьянская (п Висимо-Уткинск)

ул Фрунзе (п Висимо-Уткинск)

ул Набережная (п Висимо-Уткинск)

ул Чапаева (п Висимо-Уткинск)

ул Красных Партизан (п Висимо-Уткинск)

ул Заречная (п Висимо-Уткинск)

ул Розы Люксенбург (п Висимо-Уткинск)

ул 8-ое Марта (п Висимо-Уткинск)

ул Калинина (п Висимо-Уткинск)

ул Крупской (п Висимо-Уткинск)

ул Карла Либкнехта (п Висимо-Уткинск)

ул Красноармейская (п Висимо-Уткинск)

ул Дзержинского (п Висимо-Уткинск)

ул Мира (п Висимо-Уткинск)

ул Ленина (п Висимо-Уткинск)

ул Пионерская (п Висимо-Уткинск)

ул Первомайская (п Висимо-Уткинск)

ул Пушкина (п Висимо-Уткинск)

ул Кирова (п Висимо-Уткинск)

ул Уральская (с Верхняя Ослянка)

ул Советская (с Верхняя Ослянка)

ул Береговая (с Елизаветинское)

ул Ленина (с Елизаветинское)

ул Совхозная (с Елизаветинское)

ул Октябрьская (с Елизаветинское)

ул Уральская (с Елизаветинское)

ул Нагорная (с Елизаветинское)

ул Клубная (с Елизаветинское)

ул Лесная (с Елизаветинское)

ул Рябиновая (с Елизаветинское)

ул Яблоневая (с Елизаветинское)

ул Красногвардейская (д Заречная)

ул Набережная (д Заречная)

ул 8-ое Марта (д Нижняя Ослянка)

ул Первомайская (д Нижняя Ослянка)

ул Свердлова (д Захаровка)

ул Пионерская (д Захаровка)

ул Мамина-Сибиряка (д Захаровка)

ул Центральная (п Баклушина)

ул Городская (п Баклушина)

ул Октябрьская (д Баронская)

ул Заречная (д Баронская)

ул Железнодорожников (п Волчевка)

ул Полевая (п Волчевка)

ул Береговая (п Волчевка)

пер Западный (п Волчевка)

ул Береговая (п Еква)

ул Центральная (п Еква)

ул Зеленая (п Еква)

ул Мичурина (п Студеный)

ул Полевая (п Студеный)

ул Лесная (п Чащино)

ул Таежная (п Чащино)

ул Болотная (п Чащино)

ул Брикетная (п Чащино)

ул Зеленая горка (п Чащино)

ул Октябрьская (п Уралец)

ул Красноармейская (п Уралец)

ул Красных Партизан (п Уралец)

ул 8 Марта (п Уралец)

ул Горнолыжная (п Уралец)

ул Белогорская (п Уралец)

ул Дачная (п Уралец)

ул Трудовая (п Уралец)

ул Челюскинцев (п Уралец)

ул Клубная (п Уралец)

ул Дунитовая (п Уралец)

ул Пушкина (п Уралец)

ул Кирова (п Уралец)

ул Нагорная (п Уралец)

проезд Пихтовый (п Уралец)

ул Ленина (п Антоновский)

ул Дружбы (п Антоновский)

ул Липовая (п Антоновский)

ул Дачная (п Антоновский)

ул Мамина-Сибиряка (д Усть-Утка)

ул Береговая (д Усть-Утка)

ул Молодежная (п Таны)

ул Мира (п Таны)

ул Солнечная (п Чауж)

ул Сосновая (п Канава)

п Евстюниха-п Баклушина

п Баклушина-п Волчевка

От автобусной остановки «Горбуновское торфопредприятие» до п Чащино

От моста через р Исток (р Черная) до п Студеный

От автобусной остановки «п Канава», подъезд к п Канава

От подъезда к с Елизаветинское, подъезд к п Чауж

п Уралец - д Захаровка

От автодороги п Висимо-Уткинск-д Усть-Утка, подъезд к п Таны

д Усть-Утка-д Баронская

д Баронская - п Еква

От автодороги с Серебрянка-с Верхняя Ослянка, подъезд к д Заречная

От автодороги с Серебрянка-с Верхняя Ослянка, подъезд к д Нижняя Ослянка

Проезд к скважинам п Покровское-1

ул Камнетёсов

ул 5-й Проезд

Подсобный переулок

проезд Радистов

проезд Геодезистов

проезд Добролюбова

проезд Писарева

ул Паровозная

ул Курортная

