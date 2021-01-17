Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

Очередность уборки снега с улиц в Дзержинском районе

На Вагонке в первоочередном порядке коммунальные службы убирают снег на проспектах Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградском. Также в список вошли улицы Алтайского микрорайона, Пихтовых гор и другие основные дороги района. К объектам второй очереди относятся улицы Окунева, Максарева, Калинина и другие.