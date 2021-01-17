Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

Очередность уборки и вывоза снега с дорог в Нижнем Тагиле (список улиц по районам)

Сегодня, 09:40ОбществоPhoto: МУП «Тагилдорстрой»
В Нижнем Тагиле уборка улиц от снега коммунальными службами проходит согласно очередности. Приоритетно тагильские дорожные службы осуществляют уборку снега с тех участков улиц, где проходят маршруты движения общественного транспорта, и с магистралей, соединяющих районы города.

Приоритетно тагильские дорожные службы осуществляют уборку снега с тех участков улиц, где проходят маршруты движения общественного транспорта, и с магистралей, соединяющих районы города.

Очередность уборки снега с улиц в Дзержинском районе

На Вагонке в первоочередном порядке коммунальные службы убирают снег на проспектах Вагоностроителей, Дзержинского и Ленинградском. Также в список вошли улицы Алтайского микрорайона, Пихтовых гор и другие основные дороги района. К объектам второй очереди относятся улицы Окунева, Максарева, Калинина и другие.

Первая очередь уборки снега с улиц Дзержинского района

  • ул Алтайская
  • пр-кт Вагоностроителей
  • ш Восточное
  • пр-кт Дзержинского
  • ул Ильича
  • ул Зари (от улицы Ильича до улицы Калинина)
  • пр-кт Ленинградский
  • ул Орджоникидзе
  • ул Пихтовая
  • ул Юности

Протяженность этих улиц составляет более 33 километров, площадь дорожного покрытия — свыше 461 тысячи квадратных километров.

Вторая очередь уборки снега с улиц Дзержинского района

  • ул Бажова
  • ул Белявского
  • ул Бобкова
  • ул Братская
  • ул Володарского
  • ул Докучаева
  • ул Калинина
  • ул Коминтерна
  • ул Коровина
  • ул Круговая
  • ул Крупская (от улицы Орджоникидзе до пр-кта Дзержинского)
  • ул Майская
  • ул Максарева
  • ул Мотина
  • ул Окунева
  • ул Патона
  • ул Парковая
  • ул Правды
  • ул Репина
  • ул Свердлова (от Восточного шоссе до дома №1 по улице Свердлова)
  • ул Сибирская
  • ул Тельмана
  • ул Тимирязева
  • ул Трикотажников
  • ул Успенского
  • ул Ушинского
  • ул Холкина
  • ул Чайковского
  • ул Энтузиастов
  • А/дорога от Ильича до кладбища
  • ул Добролюбова
  • ул Луначарского
  • ул 3 Интернационала
  • ул 9 Января
  • ул Бирюзовая
  • ул Почтовая
  • ул Сурикова
  • ул Боровая
  • ул Коксовая
  • ул Краснофлотская
  • ул Проезжая
  • ул Сульфатная
  • ул Цементная
  • ул Басова
  • ул БИС
  • ул Иркутская
  • ул Мечникова
  • проезд Бобкова
  • проезд Тельмана
  • проезд Днепровский
  • проезд Гимназия
  • проезд Лицей
  • проезд Образования
  • проезд Энтузиастов
  • проезд Административный
  • проезд Солнечный
  • проезд Ленинградский
  • проезд Юности
  • проезд Предпринимателей
  • проезд Киевский
  • проезд Калинина
  • проезд Лесной
  • проезд Ученический
  • проезд Спортивный
  • проезд Западный
  • проезд Садоводов
  • проезд Ветеранов
  • проезд Твардовского
  • ул Хвойная
  • проезд Безымянный

Очередность уборки снега с улиц на Северном поселке

Первая очередь уборки снега с улиц на Северном поселке

Приоритет в этой части Нижнего Тагила дорожные службы и мэрия отдали двум основным дорогам поселка. На Северном поселке в первую очередь от снега будут очищать:

  • Северное шоссе
  • ул Днепровская

Их протяженность около 10 километров, площадь участка составляет 65,7 тысячи квадратных километров. Во вторую очередь будут очищены от снега улицы Бирюзовая, Почтовая, Сурикова и другие.

Вторая очередь уборки снега с улиц на Северном поселке

  • ул 3 Интернационала
  • ул 9 Января
  • ул Бирюзовая
  • ул Почтовая
  • ул Сурикова
  • ул Боровая
  • ул Коксовая
  • ул Краснофлотская
  • ул Проезжая
  • ул Сульфатная
  • ул Цементная
  • ул 7-ой квартал
  • проезд Почтовый

Очередность уборки снега с улиц Ленинского района

В списке первой очереди значатся проспекты Ленина, Строителей и Мира. Также тагильчане могут ожидать наиболее оперативную уборку снега на улицах Октябрьской революции, Горошникова, Циолковского, Газетная, Карла Маркса, Пархоменко, Красноармейская, Фрунзе, Черных, Космонавтов и других нагруженных транспортом улицах.

Первая очередь уборки снега с улиц Ленинского района

  • ул Садовая
  • ул Кушвинская
  • ул Заводская
  • ул Кулибина
  • ул Фестивальная
  • ул Садоводов
  • ул Победы
  • ул Циолковского
  • ул Газетная
  • ул Карла Маркса
  • пр-кт Ленина
  • пр-кт Строителей
  • ул Горошникова
  • пр-кт Мира
  • ул Красногвардейская
  • ул Октябрьской Революции
  • ул Пархоменко
  • ул Первомайская
  • ул Красноармейская
  • ул Новокомсомольская
  • ул Серова
  • ул Папанина
  • ул Черных
  • ул Фрунзе
  • ул Космонавтов
  • ул Выйская
  • ул Верхняя Черепанова
  • ул Кирова
  • ул Челюскинцев
  • ул Тагильская

Протяженность улиц составляет более 54 километров, площадь дорожного покрытия — свыше 909 тысяч квадратных километров.

После объектов первой очереди будут почищены от снега улицы Восточная, Вязовская, Ломоносова и другие.

Вторая очередь уборки снега с улиц Ленинского района

  • А/д от улицы Краснознаменной до улицы Заречная
  • ул Некрасова
  • ул Восточная
  • ул Грибоедова
  • ул Карла Либкнехта
  • ул Фронтовая
  • ул Жуковского
  • пер Восточный
  • ул Красная
  • ул Новострой
  • ул Учительская
  • ул Вязовская
  • ул Ломоносова
  • ул Уральская
  • ул Огаркова
  • ул Аганичева
  • ул Максима Горького
  • ул Оплетина
  • ул Высокогорская
  • ул Черемшанская
  • ул Липовый тракт
  • пер Станционный
  • ул Вогульская
  • ул Нижняя Черепанова
  • ул Серебрянский тракт
  • ул Красина
  • ул Носова
  • пер Промышленный
  • пер Завода Механик
  • ул Ермака
  • ул Лебяжинская
  • ул Известковая
  • ул Штурмовая
  • ул Геологов (от Серебрянского тракта до дома №61 по улице Геологов)
  • ул Товарный двор
  • проезд Школьный
  • ул Пароходная
  • ул Отрадная
  • пр-т Преображенского
  • ул Семейная
  • ул Надеждинская
  • ул Декабрьская
  • ул 2-я Декабрьская
  • ул 3-я Декабрьская
  • ул 4-я Декабрьская
  • пер 1-ый Семейный
  • пер 2-ый Семейный
  • ул Нежинская
  • ул Родная
  • ул 2-я Апрельская
  • Дорога в санаторий "Сосновый Бор"
  • ул Вязовская (от ул Газетная до ул Учительская)
  • ул Аганичева (от д 36 до ул Максима Горького)
  • Дорога от Серебрянского тракта до д № 17 по ул Нижняя Черепанова
  • ул Дачная
  • ул Центральная
  • ул Лайская
  • ул Береговая
  • пер Оплетина
  • ул Городская
  • ул Напольная
  • ул Заречная
  • Дорога к мкр от АЗС "Газпромнефть"
  • ул Тихая

Очередность уборки снега с улиц на Старателе

Дорожные службы Нижнего Тагила появятся после снегопадов и в поселке Старатель. В этой части города работа снегоуборочной техники в первую очередь будет посвящена самым популярным дорогам, в том числе с маршрутами общественного транспорта.

Первая очередь уборки снега с улиц Старателя

  • ул Гагарина
  • участок дороги от проходной НТИИМ до Свердловского шоссе

Протяженность этих автодорог — 4,7 километра, площадь покрытия — 37,5 квадратных километра. Затем коммунальные службы очистят от снега улицы Каспийская, Крымская, Дунайская и другие.

Вторая очередь уборки снега с улиц Старателя

  • ул Каспийская
  • ул Крымская
  • ул Дунайская
  • ул Левита
  • ул Ростовская
  • ул Азовская
  • ул Академика Паленова
  • ул Сенная
  • Старатель Станция
  • автодорога на Руш
  • ул Связная
  • ул Окружная
  • ул 2-ая Ягодная
  • ул Здесенко
  • ул Патриотов

Очередность уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ)

В первую очередь на ГГМ дорожная техника будет чистить основные четырехполосные дороги района, а после отправится на менее популярные улицы.

Первая очередь уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ)

  • шоссе Черноисточинское
  • пр-кт Уральский
  • пр-кт Октябрьский

Протяженность этих участков около девяти километров, площадь дорожного покрытия — почти 282 тысячи квадратных километров.

Согласно очередности, далее коммунальные службы почистят снег на улицах Захарова, Удовенко, Дружинина и других.

Вторая очередь уборки снега с улиц на Гальянке (ГГМ)

  • Местный проезд ш Черноисточинское
  • ул Захарова
  • ул Удовенко
  • ул Тагилстроевская (от пр-кт Октябрьского до улицы Дружинина)
  • ул Тагилстроевская (от пр-кт Уральского до улицы Дружинина)
  • ул Тагилстроевская (от Черноисточинского шоссе до маг Европейский)
  • ул Дружинина
  • ул Просторная
  • ул Тенистая
  • ул Сентябрьская
  • ул Совхозная
  • ул Булата Окуджавы
  • ул Белогорская

Очередь уборки снега с улиц на Тагилстрое и Руднике

Сначала техника займется устранением последствий снегопадов на дорогах при въезде в район, а также на основных улицах.

Первая очередь уборки снега с улиц Тагилстроя и Рудника

  • ул Индустриальная
  • ул Металлургов
  • ул Балакинская
  • ул Перова
  • ул Ульяновская.

Площадь их дорожного покрытия составляет около 230 тысяч квадратных километров, а протяженность — более 15 километров.

Затем коммунальные службы уберут снег на улицах Гвардейская, Черноморская, Огнеупорная и других, наименее оживленных улицах.

Вторая очередь уборки снега с улиц Тагилстроя и Рудника

  • ул Рудничная
  • ул Шмидта
  • ул Горняка
  • ул Ярославская
  • ул Парашютная
  • ул Жданова
  • ул Кольцова
  • ул Московская
  • ул Сланцевая
  • ул Гвардейская
  • ул Пожарского
  • ул Черноморская
  • ул Огнеупорная
  • ул Землячки
  • ул Джапаридзе
  • ул Кутузова
  • ул Техническая
  • ул Матросова
  • ул Алапаевская
  • ул Гастелло
  • ул Чернышевского
  • ул Попова
  • ул Солнечная
  • ул Зои Космодемьянской
  • ул Малышева
  • ул Хохрякова
  • ул Красных зорь
  • ул Константина Пылаева
  • пер Больничный городок
  • ул Автомобилистов
  • ул Дубль Шевченко
  • ул Валегин Бор (дорога к тубдиспансеру №3)
  • Дорога к кладбищу "Северное" от улицы Балакинская
  • Дорога к кладбищу "Северное" от улицы Академика Павлова
  • ул 1-ая Линия

Очередность уборки снега с улиц на Старой и Новой Кушве - вторая

К первой очереди на Старой и Новой Кушве относится улица Зеленстроевская, которая соединяет центральную часть города с Дзержинским районом. Уборка и вывоз снега со следующих дорог этой части города будет проходить после приведения в нормативное состояние дорог первой очереди:

  • ул Яблочкова
  • ул Байдукова
  • ул Зеленстроевский проезд
  • ул Республиканская
  • ул Джамбула
  • ул Магистральная
  • проезд Локомотивный

Третья очередь уборки снега в Нижнем Тагиле и ближайших селах, поселках

  • ул Дружбы
  • ул Котовского
  • ул Крупская (от улицы Тимирязева до улицы Сибирской)
  • ул Лесная
  • ул Охотников
  • ул Радистов
  • ул Салдинская
  • ул 7 ноября от улицы Энтузиастов до улицы Ватутина
  • ул Авангардная
  • ул Авиационная
  • ул Гайдара
  • ул Застройщиков
  • ул Исинская
  • ул Коллективная
  • ул Красноярская
  • ул Курганская
  • ул Маяковского
  • пер Незаметный
  • ул Новоселов
  • ул Огородная
  • ул Омская
  • ул Писарева
  • ул Салтыкова-Щедрина
  • ул Челябинская
  • ул Энгельса
  • ул Зимняя
  • ул Камская
  • ул Керченская
  • ул Крылова
  • ул Курская
  • ул Октябрьская
  • ул Парижской Коммуны
  • ул Подсобная
  • ул Самотечная
  • ул Снежная
  • ул Суворова
  • ул Фрезеровщиков
  • ул Киевская
  • ул Калужская
  • ул Урожайная
  • ул Гражданская
  • ул Шиферная
  • ул Полевая
  • ул Советская
  • ул Спортивная
  • ул Сухоложская
  • ул Сосновая
  • ул Кедровая
  • ул Березовая
  • ул Самолетная
  • ул Академика Павлова
  • ул Алябьева
  • ул Брусничная
  • ул Вересовая
  • ул Вишневая
  • ул Волгодонская
  • ул Волочаевская
  • ул Отечественная
  • ул Мурманская
  • ул Братьев Худояровых
  • ул Долинная
  • ул Каховская
  • ул Тропинина
  • ул Пермская
  • ул Енисейская
  • ул Равенства
  • ул Красной Звезды
  • ул Голубая
  • ул Забойщиков
  • ул Карпинского
  • ул Рабкоров
  • пер Рудный
  • ул Кизеловская
  • ул Чаплыгина
  • ул Пиритная
  • ул Эстакадная
  • ул Ракетная
  • ул Космическая
  • ул Ленская
  • ул Лермонтова
  • ул Грунтовая
  • ул Кварцевая
  • ул Медная
  • ул Спартака
  • ул Новая
  • ул Пушкина
  • ул Площадная
  • ул Олега Кошевого
  • ул Гоголя
  • ул Амурская
  • ул Кузбасская
  • ул Лозовая
  • ул Мамина-Сибиряка
  • ул Знаменская
  • ул Софьи Ковалевской
  • А/д на пос Ольховка
  • ул Пожарная
  • ул Грузчиков
  • ул Шаумяна
  • ул Шамотная
  • ул Керамиков
  • ул Широкая
  • ул Софьи Перовской
  • ул Шевченко
  • ул Индивидуальная
  • ул Дарвина
  • ул Копровая
  • ул Минина
  • А/д на пос Песчаный
  • ул Полюсная
  • ул Полярная
  • ул Луговая
  • ул Кирпичная
  • ул Свободы
  • ул Осенняя
  • ул Негасимая
  • ул Обороны
  • ул Зеленая
  • ул Воеводина
  • ул Подгорная
  • ул Электриков
  • ул Литейщиков
  • ул Баранчинская
  • ул Тракторная
  • ул Северная
  • ул Халтурина
  • ул Льва Толстого
  • пер Полюсный
  • ул Ягодная
  • ул Дачная
  • ул Ботаническая
  • ул Седова
  • ул Отдыха
  • ул Евстюнинская
  • ул Лайская
  • ул Болотникова
  • пер Карабельный
  • ул Ползунова
  • ул Петрокаменская
  • ул Шиловская
  • ул Осипенко
  • пер Чехова
  • ул Тургенева
  • ул Компасная
  • пер Невьянский
  • пер Школьный
  • ул Студеная
  • ул Бондина
  • пер Кулибина
  • ул Чигорина
  • пер Черняховского
  • ул Менделеева
  • пер Менделеева
  • ул Чехова
  • ул Железнодорожная
  • ул Лодочная
  • ул Береговая (Горбуново)
  • ул Короленко
  • ул Толмачева
  • ул Машинистов
  • ул Путейская
  • ул Степная
  • ул Никитина
  • ул Песчаная
  • пер Песчаный
  • ул Узкая
  • ул Сцепщиков
  • ул Дальняя
  • ул Монтажников у
  • л Героев Труда
  • ул Войкова
  • ул Решетникова
  • ул Набережная
  • ул Смоленская
  • ул Минская
  • ул Локомотивная
  • ул Константина Заслонова
  • ул Большевистская
  • ул Кондукторская
  • ул Моховая
  • ул Квартальная
  • пер Линейный
  • ул Пирогова
  • ул Украинская
  • ул Труда
  • пер Локомотивный
  • пер Узкий
  • пер Моховой
  • пер Степной
  • ул Лесорубов
  • ул Всеобуча
  • ул Юбилейная
  • ул Речная
  • ул Волгоградская
  • ул Панфилова
  • ул Тупик Зеленый
  • ул Восстания
  • ул Красных Партизан
  • ул Западная
  • ул Розы Люксембург
  • ул Береговая -Краснокаменская (от улицы Ермака до Нефтебазы)
  • ул Тыловая
  • ул Борцов революции
  • ул Южная
  • ул Кузнецкого
  • ул Быкова
  • ул Ветеринарная
  • ул Энергетиков
  • ул Прудная
  • ул Механическая
  • ул Кузнечная
  • ул Слесарная
  • ул Рудянская
  • пер Финансовый
  • пер Сурикова
  • ул Семенова
  • пер Рудянский
  • ул Зерновая
  • ул Трудовая
  • ул Декабристов
  • ул Радищева
  • пер Декабристов
  • ул Ключевская
  • ул Железорудная
  • ул Низовая
  • ул Голокаменская
  • ул Родниковая
  • ул Гранитная
  • ул Малахитовая
  • ул Алмазная
  • ул Каменная
  • ул Торфяная
  • ул Малая
  • ул Верхняя
  • ул Ульяны Громовой
  • ул Совхозная
  • ул Новаторов
  • ул Верескова
  • ул Пришвина
  • ул Большая Гальянская
  • ул Куйбышева
  • ул Камышовая
  • ул Малая Гальянская
  • ул Бригадная
  • ул Рябиновая
  • ул Соревнования
  • ул Летная
  • ул Рабочая
  • ул Коммуны
  • ул Ударная
  • ул Павлика Морозова
  • ул Гаева
  • ул Доменная
  • ул Лисогорская
  • пер Безымянный
  • пер Тихий
  • ул Дальневосточная
  • пер Конный
  • ул Александровская
  • ул Краснодонская
  • ул Нагорная
  • ул Федорова
  • ул Крайняя
  • ул Фотеевская
  • ул 1-е Фотеево
  • ул Механизаторов
  • ул Большая Кооперативная
  • ул Новосельская
  • ул Пригородная
  • ул Ясная
  • ул Мельникова
  • ул Окраинная
  • ул Радужная 2-я
  • ул Малая Кооперативная
  • ул Радужная
  • ул Береговая (Тагилстроевский район)
  • ул Муринская
  • ул Кленовая
  • ул Полуденная
  • ул Проходчиков
  • ул Шламовая
  • ул Хрустальная
  • ул Бауманская
  • ул Бурильщиков
  • ул Весенняя
  • ул Заозерная
  • ул Туристов
  • ул Ольховская
  • ул Продснаба
  • ул Сортировочная
  • ул Белогородская
  • ул 1-ая Запрудная
  • ул 2-ая Запрудная
  • ул 4-ая Запрудная
  • пер Запрудный
  • ул Мира
  • ул Васильковая
  • ул 1 мая
  • ул Балакирева
  • ул Белинского
  • ул Валегинская
  • ул Ватутина
  • ул Ежовая
  • ул Ельничная
  • ул Молодежная
  • ул Тобольская
  • ул Уютная
  • ул Янтарная
  • ул Водопроводная
  • переулок Малый
  • ул Мраморная
  • ул Серная
  • ул Юннатов
  • ул 2-ая Фатеево
  • ул Водная
  • ул Высотная
  • Дорога по проезду Геологов (от улицы Геологов до дома №21 по проезду Геологов)
  • ул Глинки
  • ул Мостовая
  • ул Радиальная
  • ул Союзная
  • ул Красногорская
  • ул Мартеновская
  • ул Прохладная
  • ул Колхозная
  • ул Лазо
  • ул Гагарина (с Сулем)
  • ул Мира (с Сулем)
  • ул 8-ое Марта (с Сулем)
  • ул Зеленая (с Сулем)
  • ул Ленина (с Сулем)
  • ул Уральская (с Серебрянка)
  • ул Перекопская (с Серебрянка)
  • ул Зеленая (с Серебрянка)
  • ул Гагарина (с Серебрянка)
  • ул Гаревская (с Серебрянка)
  • ул Потяжинская (с Серебрянка)
  • ул Первомайская (с Серебрянка)
  • ул Новая (с Серебрянка)
  • ул Набережная (с Серебрянка)
  • ул Советская (с Серебрянка)
  • ул Ашкинская (с Серебрянка)
  • Въезд до ул Новой (с Серебрянка)
  • ул Малая (п Висимо-Уткинск)
  • ул Комсомольская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Октябрьская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Советская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Рабоче-Крестьянская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Фрунзе (п Висимо-Уткинск)
  • ул Набережная (п Висимо-Уткинск)
  • ул Чапаева (п Висимо-Уткинск)
  • ул Красных Партизан (п Висимо-Уткинск)
  • ул Заречная (п Висимо-Уткинск)
  • ул Розы Люксенбург (п Висимо-Уткинск)
  • ул 8-ое Марта (п Висимо-Уткинск)
  • ул Калинина (п Висимо-Уткинск)
  • ул Крупской (п Висимо-Уткинск)
  • ул Карла Либкнехта (п Висимо-Уткинск)
  • ул Красноармейская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Дзержинского (п Висимо-Уткинск)
  • ул Мира (п Висимо-Уткинск)
  • ул Ленина (п Висимо-Уткинск)
  • ул Пионерская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Первомайская (п Висимо-Уткинск)
  • ул Пушкина (п Висимо-Уткинск)
  • ул Кирова (п Висимо-Уткинск)
  • ул Уральская (с Верхняя Ослянка)
  • ул Советская (с Верхняя Ослянка)
  • ул Береговая (с Елизаветинское)
  • ул Ленина (с Елизаветинское)
  • ул Совхозная (с Елизаветинское)
  • ул Октябрьская (с Елизаветинское)
  • ул Уральская (с Елизаветинское)
  • ул Нагорная (с Елизаветинское)
  • ул Клубная (с Елизаветинское)
  • ул Лесная (с Елизаветинское)
  • ул Рябиновая (с Елизаветинское)
  • ул Яблоневая (с Елизаветинское)
  • ул Красногвардейская (д Заречная)
  • ул Набережная (д Заречная)
  • ул 8-ое Марта (д Нижняя Ослянка)
  • ул Первомайская (д Нижняя Ослянка)
  • ул Свердлова (д Захаровка)
  • ул Пионерская (д Захаровка)
  • ул Мамина-Сибиряка (д Захаровка)
  • ул Центральная (п Баклушина)
  • ул Городская (п Баклушина)
  • ул Октябрьская (д Баронская)
  • ул Заречная (д Баронская)
  • ул Железнодорожников (п Волчевка)
  • ул Полевая (п Волчевка)
  • ул Береговая (п Волчевка)
  • пер Западный (п Волчевка)
  • ул Береговая (п Еква)
  • ул Центральная (п Еква)
  • ул Зеленая (п Еква)
  • ул Мичурина (п Студеный)
  • ул Полевая (п Студеный)
  • ул Лесная (п Чащино)
  • ул Таежная (п Чащино)
  • ул Болотная (п Чащино)
  • ул Брикетная (п Чащино)
  • ул Зеленая горка (п Чащино)
  • ул Октябрьская (п Уралец)
  • ул Красноармейская (п Уралец)
  • ул Красных Партизан (п Уралец)
  • ул 8 Марта (п Уралец)
  • ул Горнолыжная (п Уралец)
  • ул Белогорская (п Уралец)
  • ул Дачная (п Уралец)
  • ул Трудовая (п Уралец)
  • ул Челюскинцев (п Уралец)
  • ул Клубная (п Уралец)
  • ул Дунитовая (п Уралец)
  • ул Пушкина (п Уралец)
  • ул Кирова (п Уралец)
  • ул Нагорная (п Уралец)
  • проезд Пихтовый (п Уралец)
  • ул Ленина (п Антоновский)
  • ул Дружбы (п Антоновский)
  • ул Липовая (п Антоновский)
  • ул Дачная (п Антоновский)
  • ул Мамина-Сибиряка (д Усть-Утка)
  • ул Береговая (д Усть-Утка)
  • ул Молодежная (п Таны)
  • ул Мира (п Таны)
  • ул Солнечная (п Чауж)
  • ул Сосновая (п Канава)
  • п Евстюниха-п Баклушина
  • п Баклушина-п Волчевка
  • От автобусной остановки «Горбуновское торфопредприятие» до п Чащино
  • От моста через р Исток (р Черная) до п Студеный
  • От автобусной остановки «п Канава», подъезд к п Канава
  • От подъезда к с Елизаветинское, подъезд к п Чауж
  • п Уралец - д Захаровка
  • От автодороги п Висимо-Уткинск-д Усть-Утка, подъезд к п Таны
  • д Усть-Утка-д Баронская
  • д Баронская - п Еква
  • От автодороги с Серебрянка-с Верхняя Ослянка, подъезд к д Заречная
  • От автодороги с Серебрянка-с Верхняя Ослянка, подъезд к д Нижняя Ослянка
  • Проезд к скважинам п Покровское-1
  • ул Камнетёсов
  • ул 5-й Проезд
  • Подсобный переулок
  • проезд Радистов
  • проезд Геодезистов
  • проезд Добролюбова
  • проезд Писарева
  • ул Паровозная
  • ул Курортная
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