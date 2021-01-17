Свердловской области исполнилось 87 лет

В 1934 году образовалась Свердловская область. Это произошло после разделения Уральской области.
На тот момент в составе региона находилась Пермская область, которая была отделена в 1938 году и Средний Урал получил те границы, которые занимает на текущий момент.
С 87-летнием региона жителей поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Для Среднего Урала такой возраст означает самый расцвет сил. 2020 год показал, что для нас нет недостижимых целей и задач. Он проверил на прочность и показа чего стоит каждый из нас. Наша сила в том, чтобы быть едиными. На объединяет общая цель - благосостояние и развитие региона. С Днем рождения, область, передает департамент информационной политики слова Евгения Куйвашева.
Губернатор подытожил, что во все реализуемые проекты и достижения свой труд вложили уральцы.