Свердловской области исполнилось 87 лет

Свердловской области исполнилось 87 лет

Сегодня, 12:48ОбществоPhoto: pixabay.com
Свердловской области исполнилось 87 лет с даты основания.

В 1934 году образовалась Свердловская область. Это произошло после разделения Уральской области.

На тот момент в составе региона находилась Пермская область, которая была отделена в 1938 году и Средний Урал получил те границы, которые занимает на текущий момент.

С 87-летнием региона жителей поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для Среднего Урала такой возраст означает самый расцвет сил. 2020 год показал, что для нас нет недостижимых целей и задач. Он проверил на прочность и показа чего стоит каждый из нас. Наша сила в том, чтобы быть едиными. На объединяет общая цель - благосостояние и развитие региона. С Днем рождения, область, передает департамент информационной политики слова Евгения Куйвашева.

Губернатор подытожил, что во все реализуемые проекты и достижения свой труд вложили уральцы.

Свердловская областьЕвгений Куйвашевдень рожденияпоздравление
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