В Екатеринбурге полицейские у Храма-на-Крови разогнали адептов схимонаха Сергия

В Екатеринбурге полицейские у Храма-на-Крови разогнали адептов схимонаха Сергия

Сегодня, 18:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге полицейские разогнали сторонников опального отца Сергия, собравшихся помолиться возле Храма-на-Крови.

Сторонники экс-схимонаха Сергия собрались для молитвы, но правоохранители сочли это несанкционированным массовым мероприятием и под угрозой штрафов заставили их разойтись, пишет E1.

Перестаньте, здесь нельзя молиться, заявила сотрудница полиции женщине на площади.

Не помогло даже то, что люди решили разойтись на расстояние нескольких метров друг от друга. Стражи порядка рассказали гражданам, что руководствуются законом о массовых мероприятиях.

Полиция отправляет молиться в храм, а в храме выгоняют на улицу, пожаловалась журналисту издания бабушка.

По словам пожилой последовательницы Сергия, люди будут собираться возле храма каждую субботу, до тех пор пока опального монаха не отпустят.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, 29 декабря 2021 года экс-схимонаха Сергия арестовали на два месяца. В СИЗО он сначала объявил о сухой голодовке, а затем прекратил её. Ему предъявлено обвинение в самоуправстве и склонению к суициду.

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