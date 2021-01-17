Жесть на градуснике и под градусом: итоги недели в Нижнем Тагиле

Праздники у кого-то длятся в течение новогодних каникул и вовсе не обязывают к распитию, а для кого-то каждый день - повод пошизгарить. Поэтому на минувшей неделе была какая-то особая послепраздничная концентрация нетрезвых происшествий. Вперемешку с бытовухой это стало причиной трагических событий.
Так, в тагильской пиццерии две выпивавшие женщины солидных лет подрались с многодетной матерью. Прямо при детях одна из недовольных шумом от семьи с размаху пнула в живот женщину, после чего ей пришлось обратиться в травму. Полиция проводит проверку. Посмотрим, какое наказание будет назначено за публичное агрессивное поведение с руко- и ногоприкладством в состоянии алкогольного опьянения.
Сразу ряд вопросов к свердловским социальным службам возник после гибели новорожденного малыша в Екатеринбурге, который захлебнулся манной кашей. Ребенку не было и месяца, в семье кроме него еще пятеро детей, а сама ячейка общества состоит на учете из-за регулярного алко- и возможно даже наркоопьянения. Почему государство до последнего считает, что детям будет лучше в семье, пусть и такой, чем в специальном учреждении? Почему для привлечения внимания к проблеме должен погибнуть младенец? Эти вопросы хочется задать тем, кто формально относится к своей работе - чиновникам, которые больше пекутся о системе, а не о людях.
Свердловская область, как и вся страна, продолжает пожинать плоды пандемии. Из-за закрытых границ пострадали далеко не только туристы и бизнесмены, среди оставшихся в стране оказались и мигранты. Лишившись работы, часть из них стала заниматься разбоем и убийствами: о росте преступности среди мигрантов говорит статистика генпрокуратуры РФ.
Восстановление после этого экономического кризиса займет не один год, считают эксперты редакции. Одним из способов сократить расходы для Свердловской области специалисты называют отказ о проведения Универсиады в 2023 году.
Холодело в жилах у тагильчан на этой неделе не только от новостной повестки, но и от погоды за окном: морозы в середине недели нарушили планы многих людей (особенно пассажиров трамваев). На следующей неделе в Тагиле обещают новое похолодание, которое традиционно зовется Крещенскими морозами.
Экологическая обстановка в городе на этой неделе вновь откликнулась многократными превышениями ПДК вредных веществ в атмосфере. Из-за морозов мы не делали замеры в самые холодные дни, поэтому зафиксировали превышения в течение двух из пяти дней замеров.