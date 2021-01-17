Жесть на градуснике и под градусом: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сразу ряд вопросов к свердловским социальным службам возник после гибели новорожденного малыша в Екатеринбурге, который захлебнулся манной кашей. Ребенку не было и месяца, в семье кроме него еще пятеро детей, а сама ячейка общества состоит на учете из-за регулярного алко- и возможно даже наркоопьянения. Почему государство до последнего считает, что детям будет лучше в семье, пусть и такой, чем в специальном учреждении? Почему для привлечения внимания к проблеме должен погибнуть младенец? Эти вопросы хочется задать тем, кто формально относится к своей работе - чиновникам, которые больше пекутся о системе, а не о людях.