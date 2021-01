Жесть на градуснике и под градусом: итоги недели в Нижнем Тагиле

Если вам кажется, что вокруг творится какой-то адок, то в половине случаев вам точно не кажется.

Праздники у кого-то длятся в течение новогодних каникул и вовсе не обязывают к распитию, а для кого-то каждый день - повод пошизгарить. Поэтому на минувшей неделе была какая-то особая послепраздничная концентрация нетрезвых происшествий. Вперемешку с бытовухой это стало причиной трагических событий. Так, в тагильской пиццерии две выпивавшие женщины солидных лет подрались с многодетной матерью. Прямо при детях одна из недовольных шумом от семьи с размаху пнула в живот женщину, после чего ей пришлось обратиться в травму. Полиция проводит проверку. Посмотрим, какое наказание будет назначено за публичное агрессивное поведение с руко- и ногоприкладством в состоянии алкогольного опьянения. «Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей Сразу ряд вопросов к свердловским социальным службам возник после гибели новорожденного малыша в Екатеринбурге, который захлебнулся манной кашей. Ребенку не было и месяца, в семье кроме него еще пятеро детей, а сама ячейка общества состоит на учете из-за регулярного алко- и возможно даже наркоопьянения. Почему государство до последнего считает, что детям будет лучше в семье, пусть и такой, чем в специальном учреждении? Почему для привлечения внимания к проблеме должен погибнуть младенец? Эти вопросы хочется задать тем, кто формально относится к своей работе - чиновникам, которые больше пекутся о системе, а не о людях. Свердловская область, как и вся страна, продолжает пожинать плоды пандемии. Из-за закрытых границ пострадали далеко не только туристы и бизнесмены, среди оставшихся в стране оказались и мигранты. Лишившись работы, часть из них стала заниматься разбоем и убийствами: о росте преступности среди мигрантов говорит статистика генпрокуратуры РФ. Незваные гости: как мигранты повлияли на рост преступности в Свердловской области Восстановление после этого экономического кризиса займет не один год, считают эксперты редакции. Одним из способов сократить расходы для Свердловской области специалисты называют отказ о проведения Универсиады в 2023 году. Недвижимость, пандемия и выборы: прогнозы от экспертов на 2021 год Холодело в жилах у тагильчан на этой неделе не только от новостной повестки, но и от погоды за окном: морозы в середине недели нарушили планы многих людей (особенно пассажиров трамваев). На следующей неделе в Тагиле обещают новое похолодание, которое традиционно зовется Крещенскими морозами. В Нижнем Тагиле трамваи перейдут на круглосуточный режим работы Экологическая обстановка в городе на этой неделе вновь откликнулась многократными превышениями ПДК вредных веществ в атмосфере. Из-за морозов мы не делали замеры в самые холодные дни, поэтому зафиксировали превышения в течение двух из пяти дней замеров. Превышение ПДК в течение двух из пяти дней замеров: эко-итоги в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter