Куйвашев инициировал поиск уральской идентичности в день рождения региона

По мнению Куйвашева, в регионе живет множество трудолюбивых и талантливых людей. Он рассказал о конкурсе «Достояние Среднего Урала», который и поможет выявить особенности «уральской идентичности». На своей личной странице в Instagram Губернатор предложил ответить на вопрос: что для жителей — символы области?
Планируется, что 1 февраля Общественная палата запустит конкурс, на котором можно выдвинуть географические объекты, исторические события, а также достижения науки, литературы, музыки и так далее. Голосование пройдет с 1 августа по 1 октября, а статус будет присваиваться ежегодно 17 января.