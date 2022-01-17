Куйвашев инициировал поиск уральской идентичности в день рождения региона

Куйвашев инициировал поиск уральской идентичности в день рождения региона
Куйвашев инициировал поиск уральской идентичности в день рождения региона
Сегодня, 22:17ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
17 января, в день 88-летия Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев поздравил местных жителей и предложил сформулировать, что такое уральская идентичность.

По мнению Куйвашева, в регионе живет множество трудолюбивых и талантливых людей. Он рассказал о конкурсе «Достояние Среднего Урала», который и поможет выявить особенности «уральской идентичности». На своей личной странице в Instagram Губернатор предложил ответить на вопрос: что для жителей — символы области?

Планируется, что 1 февраля Общественная палата запустит конкурс, на котором можно выдвинуть географические объекты, исторические события, а также достижения науки, литературы, музыки и так далее. Голосование пройдет с 1 августа по 1 октября, а статус будет присваиваться ежегодно 17 января.

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Свердловская областьЕвгений Куйвашевдень рожденияконкурс
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