Куйвашев инициировал поиск уральской идентичности в день рождения региона

По мнению Куйвашева, в регионе живет множество трудолюбивых и талантливых людей. Он рассказал о конкурсе «Достояние Среднего Урала», который и поможет выявить особенности «уральской идентичности». На своей личной странице в Instagram Губернатор предложил ответить на вопрос: что для жителей — символы области?