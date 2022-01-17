Лекции российского общества «Знание» набрали 320 млн просмотров

Лекции российского общества «Знание» набрали 320 млн просмотров
Лекции российского общества «Знание» набрали 320 млн просмотров
Сегодня, 14:10ОбществоФото: znanierussia.ru
За неполный 2021 год Российское общество «Знание» провело более 500 мероприятий и около 15 тысяч лекций по всей стране, на которых выступили свыше семи тысяч лекторов. Живые встречи со слушателями прошли в 76 регионах России.

Как сообщает newsnn.ru, трансляции просветительского контента «Знания» набрали более 320 миллионов просмотров и девяти миллионов лайков и репостов в соцсетях.

В прошлом году общество провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, подготовке новых материалов и интеграции контента в различные цифровые платформы. Организация запустила новые просветительские проекты и провела мероприятия в новых молодежных форматах по всей стране. Ранее о необходимости обновления старейшей просветительской организации России заявил Владимир Путин.

Перезагрузка общества «Знание» началась с просветительского марафона «Новое Знание», который стал новой площадкой для передачи знаний между поколениями. Марафон заложил базовый принцип будущих мероприятий и инициатив: «просто о сложном».

Также организация начала искать и поддерживать талантливых людей, которые занимаются просветительской работой.

В 2021 году общество запустило новый проект «Лига Знаний». Это всероссийская интеллектуальная викторина, проходящая в формате годового чемпионата. Она стала особенно популярна у молодежи. В первом туре викторины приняли участие 20 тысяч человек из 350 городов РФ.

Помимо этого, «Знание» организовало самый масштабный практический воркшоп по созданию просветительских онлайн-проектов — просветительский хакатон. Его участниками стали три тысячи человек из России, Северной и Латинской Америки, Европы и Армении. Жюри хакатона рассмотрело около 300 кейсов и выбрало победителя, который получил грант в один миллион рублей.

Активная работа общества «Знание» в 2021 году была отмечена такими авторитетными премиями, как Eventiada IPRA GWA и Russian Creative Awards. Проекты организации оценили как лучшие в сфере поддержке качественного образования и креативных индустрий.

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