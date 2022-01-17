Обвинившей врачей в смерти ребенка екатеринбурженке отказали в возбуждении дела

После выписки из больницы Анна подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, однако получила отказ. Тогда девушка обратилась в прокуратуру, но не получила ответ и из этого ведомства. Редакция TagilCity.ru отправила официальный запрос в прокуратуру.
Прокуратурой Орджоникидзевского района в ходе надзорных мероприятий материал доследственной проверки изучен, вынесенное процессуальное решение отменено, материал направлен на дополнительную проверку отделение полиции № 15 УМВД России по городу Екатеринбургу, ответил заместитель прокурора младший советник юстиции Алексей Косарев.
Однако Анна настаивает на том, что в возбуждении уголовного дела пока отказано. Она рассказала, что была в прокуратуре 17 января. Там ей пояснили, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза тела ребенка. Это может занять срок до 12 месяцев, то есть до лета 2022 года.
Так как я не дождалась ответа от прокуратуры, пришлось ехать туда самой. Там мне пояснили, что пока в возбуждении уголовного дела отказано, так как ждут экспертизу тела ребенка. Сказали, что если результаты будут в мою пользу, то уголовное дело сразу будет заведено и меня вызовут, а у прокурора мое дело находится на особом контроле, рассказала Анна редакции TagilCity.ru.
Напомним, жительница Екатеринбурга Анна обвинила врачей в смерти 7-месячного плода из-за запоздалого кесарева сечения. На восьмом месяце беременности девушка попала в больницу с подозрением на коронавирус 5 июля 2021 года, а 7 июля ребенок перестал шевелиться. Однако, несмотря на жалобы пациентки, кесарево сечение ей было сделано только на следующий день, когда плод был уже мертвым. В результате у Анны началось кровотечение, ей удалили матку и она впала в кому. Выписали свердловчанку лишь только 5 августа.