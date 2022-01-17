Обвинившей врачей в смерти ребенка екатеринбурженке отказали в возбуждении дела

Напомним, жительница Екатеринбурга Анна обвинила врачей в смерти 7-месячного плода из-за запоздалого кесарева сечения. На восьмом месяце беременности девушка попала в больницу с подозрением на коронавирус 5 июля 2021 года, а 7 июля ребенок перестал шевелиться. Однако, несмотря на жалобы пациентки, кесарево сечение ей было сделано только на следующий день, когда плод был уже мертвым. В результате у Анны началось кровотечение, ей удалили матку и она впала в кому. Выписали свердловчанку лишь только 5 августа.