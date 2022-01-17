Подозреваемый в лжеминировании 15-летний подросток задержан в Камышлове

Подозреваемый в лжеминировании 15-летний подросток задержан в Камышлове
Подозреваемый в лжеминировании 15-летний подросток задержан в Камышлове
Вчера, 22:38ОбществоФото: 1MI
15-летний учащийся лицея в Камышлове задержан сотрудниками спецподразделения по борьбе с компьютерными преступлениями. Молодой человек подозревается в рассылке множественных ложных сообщений о минировании.

Предположительно, школьник занимался этим с сентября 2021 года ради острых ощущений и денежного вознаграждения, сообщил глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В общей сложности сообщения с угрозами были направлены в десятки организаций в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Камышлове и других городах.

Горелых рассказал, что молодой человек неплохо разбирался в компьютерных технологиях. Чтобы его не вычислили, уралец пользовался способами шифрования. В результате стражи порядками изъяли компьютерное оборудование. Полковник Горелых предположил, что от ложных сообщений школьник получал моральное удовлетворение.

Теперь в его отношении выбрана мера пресечения — подписка о невыезде. Заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, парню грозит до восьми лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к схожим преступлениям.

Напомним, утром 17 января несколько школ Екатеринбурга получили анонимные письма с угрозами о минировании. Ранее столица Урала уже пережила волну «минирований».

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