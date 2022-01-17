Совершивший ДТП замначальника полиции Алапаевска восстановлен судом на работе

Скандал в Алапаевске произошел в середине весны прошлого года. 23 апреля замначальника полиции города Антон Рожин ехал с работы на служебном автомобиле «ВАЗ». Водитель не справился с управлением транспортным средством, машину вынесло на встречную полосу, и она столкнулась с «Тойотой Камри».
Медицинское освидетельствоание показало, что мужчина в момент ДТП был пьян. Но в региональном УМВД до последнего тянули с увольнением подполковника. Сделали это только в октябре, когда он вышел с больничного.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники ГИБДД Режа тогда не сразу зарегистрировали ДТП. Они медлили с сообщением о виновнике пьяной аварии. За что и были привлечены к дисциплинарной ответственности.
И вот теперь подполковник внутренней службы возвращается к себе на работу. Как оказалось, он через суд все-таки добился восстановления в системе МВД. Правда, в части материальной компенсации ведомство силовику отказало, сообщает ЕАН со ссылкой на свой источник.