Свердловский врач рассказал о коварстве и симптомах «Омикрона»

Отличить «Омикрон» можно по следующим симптомам. На первичном этапе заболевший ощущает боль в горле и головную. Вкусы и запахи при этом, как правило, чувствуются. Но человек утомлен и, что называется, разбит. С развитием воспаления поднимается температура и нарушается пищеварение, указывает врач. Поэтому единственным эффективным средством от «Омикрона» и других штаммов коронавируса по-прежнему является вакцинация, добавляют в областном минздраве, сообщает «КП-Екатеринбург».