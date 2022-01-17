Свердловский врач рассказал о коварстве и симптомах «Омикрона»

Новый, более заразный штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» на днях добрался и до Среднего Урала. К настоящему моменту только в Свердловской области зарегистрировано четыре случая заболевания, спровоцированных именно этим видом СOVID. Но уже в самые ближайшие месяц-два ситуация может резко ухудшиться, считают в медицинских кругах.
По мнению врача Александра Соловьева, нагрузка на систему здравоохранения будет лавинообразной. Заболевшие «Омикроном» могут попасть в одни и те же больницы что и пациенты со смертельно опасной «Дельтой». Потому что и в том, и в другом случае симптоматика схожая.
Говоря об этом медик ссылается на опыт зарубежных стран. Согласно отчетам ВОЗ, на «обрушение» системы здравоохранения «Омикрону» требуется примерное пять недель. И то что в Свердловской области официально заявлено о четыре случаях этого штамма не успокаивает. Врач уверен, что на самом деле их намного больше.
На статистику влияет дефицит соответствующих тестов. Соловьев говорит об их нехватке в России. А также обращает внимание на продолжающуюся циркуляцию «Омикрона» через транспортную систему страны. Эпидемия начнется в ближайшие 2-3 недели, считает медик. И растянется она на продолжительное время.
Принятые меры по борьбе с коронавирусом эксперт назвал недостаточными. Контроль масочного режима — слабым. Это касается многих общественных мест, в том числе и заведений общепита. К тому же среди свердловчан есть множество невакцинированных.
Отличить «Омикрон» можно по следующим симптомам. На первичном этапе заболевший ощущает боль в горле и головную. Вкусы и запахи при этом, как правило, чувствуются. Но человек утомлен и, что называется, разбит. С развитием воспаления поднимается температура и нарушается пищеварение, указывает врач. Поэтому единственным эффективным средством от «Омикрона» и других штаммов коронавируса по-прежнему является вакцинация, добавляют в областном минздраве, сообщает «КП-Екатеринбург».