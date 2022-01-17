В Березовском для выявления «Омикрона» создается новая лаборатория

Два диагноза из четырех, связанных с «Омикроном», зарегистрированы в пригороде Екатеринбурга — Березовском. Глава территории Евгений Писцов в своем Instagram заявил об организации лаборатории по выявлению нового штамма. Она войдет в обойму из 11 точно таких же специализированных медицинских учреждений, которые будут созданы на территории России.