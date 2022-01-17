В Березовском для выявления «Омикрона» создается новая лаборатория

В Березовском для выявления «Омикрона» создается новая лаборатория
В Березовском для выявления «Омикрона» создается новая лаборатория
Сегодня, 13:58ОбществоФото: 1MI
Глава Березовского Евгений Писцов заявил о создании лаборатории, в которой будут определять наличие «Омикрона» в крови заболевших.

По данным на 16 января, в Свердловской области лабораторно подтверждено четыре случая заболевания «Омикроном». Это новый штамм коронавирусной инфекции, занесенной в Россию из Южной Африканской Республики через страны Европы.

В отличие от своих собратьев, мутант гораздо более заразный. В связи с этим российские врачи прогнозируют ухудшение эпидемической ситуации в ближайшие неделю-две.

Два диагноза из четырех, связанных с «Омикроном», зарегистрированы в пригороде Екатеринбурга — Березовском. Глава территории Евгений Писцов в своем Instagram заявил об организации лаборатории по выявлению нового штамма. Она войдет в обойму из 11 точно таких же специализированных медицинских учреждений, которые будут созданы на территории России.

Фото:Евгений Писцов, Instagram

По мнению чиновника, это суровая необходимость. Возможна ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей, что чревато перегрузкой системы здравоохранения.

Справиться с наступающей пятой волной можно только путем вакцинации и ревакцинации, выражает уверенность Евгений Писцов и призывает земляков прививаться:

Верю, что победа над напастью не за горами. Важно не понести в этой борьбе новые потери.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЕкатеринбург
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