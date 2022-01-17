В Березовском для выявления «Омикрона» создается новая лаборатория

По данным на 16 января, в Свердловской области лабораторно подтверждено четыре случая заболевания «Омикроном». Это новый штамм коронавирусной инфекции, занесенной в Россию из Южной Африканской Республики через страны Европы.
В отличие от своих собратьев, мутант гораздо более заразный. В связи с этим российские врачи прогнозируют ухудшение эпидемической ситуации в ближайшие неделю-две.
Два диагноза из четырех, связанных с «Омикроном», зарегистрированы в пригороде Екатеринбурга — Березовском. Глава территории Евгений Писцов в своем Instagram заявил об организации лаборатории по выявлению нового штамма. Она войдет в обойму из 11 точно таких же специализированных медицинских учреждений, которые будут созданы на территории России.
По мнению чиновника, это суровая необходимость. Возможна ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей, что чревато перегрузкой системы здравоохранения.
Справиться с наступающей пятой волной можно только путем вакцинации и ревакцинации, выражает уверенность Евгений Писцов и призывает земляков прививаться:
Верю, что победа над напастью не за горами. Важно не понести в этой борьбе новые потери.