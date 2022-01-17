В Свердловской области выявили «омикрон» в Березовском

В Свердловской области выявили «омикрон» в Березовском
В Свердловской области выявили «омикрон» в Березовском
Сегодня, 15:33ОбществоФото: pixabay.com
Два случая штамма «омикрон» в Свердловской области зарегистрировали в городе Березовский.

Мэр Березовского Евгений Писцов назвал вакцину «Спутник V» эффективной в борьбе с новым штаммом коронавируса. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Представители оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Свердловской области сообщили, что в регионе выявили четыре случая штамма «омикрон». Два из них зафиксировали в Березовском.

Новый штамм ковида стремительно распространяется. Система здравоохранения может быть перегружена. Не исключено, что потребуется массовая госпитализация россиян с ослабленным иммунитетом или необходимость медицинской помощи на дому. Ресурсов у врачей может не хватить.

По словам Евгения Писцова, в больнице Березовского не лечат людей с COVID-19. Избежать проникновения «омикрона» в РФ было невозможно, как и его быстрого распространения. Первый случай выявили в начале декабря. «Омикрон» сейчас потихоньку охватывает все российские регионы. На данный момент их больше 40 уже. В ближайшие недели, скорее всего, в стране произойдет заметный прирост новых пациентов с коронавирусом.

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