В Свердловской области выявили «омикрон» в Березовском

Мэр Березовского Евгений Писцов назвал вакцину «Спутник V» эффективной в борьбе с новым штаммом коронавируса. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
Представители оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Свердловской области сообщили, что в регионе выявили четыре случая штамма «омикрон». Два из них зафиксировали в Березовском.
Новый штамм ковида стремительно распространяется. Система здравоохранения может быть перегружена. Не исключено, что потребуется массовая госпитализация россиян с ослабленным иммунитетом или необходимость медицинской помощи на дому. Ресурсов у врачей может не хватить.
По словам Евгения Писцова, в больнице Березовского не лечат людей с COVID-19. Избежать проникновения «омикрона» в РФ было невозможно, как и его быстрого распространения. Первый случай выявили в начале декабря. «Омикрон» сейчас потихоньку охватывает все российские регионы. На данный момент их больше 40 уже. В ближайшие недели, скорее всего, в стране произойдет заметный прирост новых пациентов с коронавирусом.