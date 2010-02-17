Более 200-т грамм героина изъято в г. Нижний Тагил
17 февраля 2010, 19:41ОбществоArtem
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Совместную операцию по изъятию наркотика провели сотрудники госнаркоконтроля и ГИБДД.
На улице Садовая был задержан ВАЗ 21-12. у пассажира автомобиля обнаружено 219 граммов героина. Пассажир и водитель доставлены в Тагилстроевский РОВД, отмечают в отделении пропаганды нижнетагильской ГИБДД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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