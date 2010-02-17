Чтобы обрести иммунитет от клещевого энцефалита, прививку нужно ставить уже сейчас

По их данным, за сезон активности клещей в 2009-м году этой инфекцией заразились 23 тагильчанина, в том числе один ребёнок. Один человек в результате болезни скончался. По прогнозам специалистов, в наступающем сезоне клещи будут менее активны. Но, тем не менее, необходимо поставить прививку от энцефалита. Конечно, идеально было бы поставить прививки от энцефалита осенью. Но ещё можно успеть сформировать иммунитет к началу клещевого сезона. Для этого надо поставить две прививки с интервалом в один месяц. Это называется «ускоренная схема вакцинации». Прививку от клещевого энцефалита можно поставить в любом лечебно-профилактическом учреждении города. Вакцинировать можно даже детей начиная с 1,5 лет