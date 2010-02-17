Грабитель оставил потерпевшему свою фотографию на память

Там на учащегося техникума напали двое, отобрали хороший мобильник, а взамен, как ни странно, оставили свой. Сложно предположить, что двигало преступниками, но для них этот шаг стал роковым. Потерпевший нашел в телефоне фотографию, на которой узнал одного из своих обидчиков. Его изображение нашли и в милицейской фототеке. Сейчас незадачливого грабителя ищут.