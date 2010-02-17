Грабитель оставил потерпевшему свою фотографию на память
17 февраля 2010, 19:36ОбществоArtem
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Необычный грабеж произошел вчера в 8 вечера на улице Черных.
Там на учащегося техникума напали двое, отобрали хороший мобильник, а взамен, как ни странно, оставили свой. Сложно предположить, что двигало преступниками, но для них этот шаг стал роковым. Потерпевший нашел в телефоне фотографию, на которой узнал одного из своих обидчиков. Его изображение нашли и в милицейской фототеке. Сейчас незадачливого грабителя ищут.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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