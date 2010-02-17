Инспекторы ДПС г. Нижний Тагил продолжают разыскивать водителей-должников
17 февраля 2010, 19:26ОбществоArtem
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До 19-го февраля в городе проводится второй этап операции «Должник», в ходе которой сотрудники ГИБДД выявляют неплательщиков штрафов.
Первый этап операции длился 10 дней. За это время более 4-х тысяч тагильчан добровольно уплатили долги по штрафам на общую сумму почти 1 млн. 100 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД составили 4 протокола на водителей, не заплативших штраф вовремя. Судебным приставам направлено почти 2900 постановлений о взыскании задолженности, сообщает отделение по пропаганде ГИБДД. Напомню, что должнику грозит либо увеличение суммы штрафа в два раза, либо арест на 15 суток.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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