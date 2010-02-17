Нижнетагильские предприниматели получат сто грантов для старта бизнеса

Об этом, как пишет УралПолитРу, заявил зам.главы города по экономике и финансам Андрей Ларин. По его словам, в минувшем году в программе комитета по развитию малого и среднего бизнеса Свердловской области «Начни свое дело» приняли участие несколько сотен жителей Нижнего Тагила, а 21 человек получил грант в размере 300 тысяч рублей. «В 2010 году мы планируем провести обучение не менее тысячи жителей города и предоставить не менее ста грантов для организации предприятий. При этом обязательным условием станет создание не менее трех рабочих мест на каждом предприятии», – пояснил Андрей Ларин.