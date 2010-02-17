НТМК в четвёрке крупнейших металлургических комбинатов России
17 февраля 2010, 19:51ОбществоArtem
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Об этом заявил управляющий директор комбинатом Алексей Кушнарёв, подводя итоги десятилетней работы предприятия в составе «Евраз-холдинга».
При этом он отметил, что хотя по объёмам производства НТМК не претендует на первое место, однако по экономическим показателям предприятие занимает лидирующие позиции среди комбинатов из Магнитогорска, Липецка, а также Северстали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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