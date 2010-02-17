Под колеса поездов чаще всего попадают нетрезвые люди
17 февраля 2010, 19:11ОбществоArtem
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Свердловчане стали более разумно вести себя рядом с железнодорожными путями.
На свердловской магистрали в прошлом году людей травмировано на 20 процентов меньше, чем в 2008-м. Всего за год травмы на железнодорожных путях получили 339 человек. Нарушая правила безопасности, люди оказываются в габарите подвижного состава, переходят пути перед приближающимся поездом и при скрещивании поездов. Из 135 человек, смертельно травмированных по этой причине, 108 были нетрезвы. Чтобы снизить непроизводственный травматизм, СвЖД ремонтирует пешеходные настилы, пассажирские платформы и пешеходные переезды. В прошлом году на это потратили 80 миллионов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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