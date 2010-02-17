Серьезный паводок ожидается нынешней весной в г. Нижний Тагил

Такого количества снега, как нынешней зимой, не было уже давно. Как правило, паводок наступает в Нижнем Тагиле в конце апреля, начале мая. Сейчас к нему готовят гидротехнические сооружения. Рекордный по силе паводок этой весной ожидается во многих регионах России. Такой прогноз на предстоящую весну дают специалисты МЧС России. Как отмечает газета «Труд», сейчас ведомство Сергея Шойгу продолжает собирать информацию по различным регионам. Общую карту возможных зон подтопления по стране специалисты МЧС обещают подготовить через неделю.