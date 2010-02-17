В Нижнем Тагиле стартовал «Год учителя»

Мэр Валентина Исаева отметила, что сегодня в Нижнем Тагиле в ВУЗах, СУЗах, школах, в учреждениях дополнительного и дошкольного образования успешно трудятся 5 600 педагогов. Среди них 35 - Заслуженные учителя России, 99 получили гранты Президента России. В прошлом году в образовательные учреждения города пришли на работу 117 молодых специалистов. Валентина Исаева вручила премии в размере пяти тысяч рублей «За большой личный вклад в развитие системы образования Нижнего Тагила» семи педагогам. Еще шесть педагогов награждены почетными грамотами Главы города.