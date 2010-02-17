Жителям г. Нижний Тагил расскажут о налогообложении ТСЖ
17 февраля 2010, 19:43ОбществоArtem
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Семинар «Актуальные вопросы налогообложения товариществ собственников жилья» проводит налоговая инспекция.
Семинар бесплатный. А пройдет он 18-го февраля в 14 часов в общественно-политическом центре (это бывший дом политпросвещения) по адресу Ленина, 31.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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