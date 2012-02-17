Астрофизики обнаружили черную дыру, масса которой равна 20 тысячам масс Солнца
На расстоянии около 290 миллионов световых лет от Земли расположена уникальная черная дыра, которой удалось пережить страшный катаклизм, уничтоживший карликовую галактику. К такому заключению пришла группа астрофизиков из США и Австралии на основе изучения данных, поступающих с борта космического телескопа НАСА «Хаббл». Основные положения исследования были опубликованы в февральском номере вестника «Записки к журналу астрофизики».
Как передает ИТАР-ТАСС, черная дыра под названием HLX-1 (Гиперсветящийся источник рентгеновского излучения номер один) обладает массой, равной 20 тысячам масс Солнца. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра, расположенная, как предполагается, по центру нашей галактики Млечный путь, весит в 4 миллиона раз больше светила. HLX-1 окружена молодыми, по космическим меркам, звездами и когда-то лежала по центру карликовой галактики. Последняя прекратила свое существование под воздействием разорвавшего ее на части гравитационного поля другой, гораздо более крупной галактики, считают ученые. По их мнению, катаклизм привел к резкой компрессии межзвездного газа в окрестностях черной дыры, дав таким образом толчок формированию новых звезд. Именно их и зарегистрировали бортовые приборы «Хаббла».
Наблюдения показали, что возраст данных звезд чуть меньше 200 миллионов лет. Примерно в этом временном отрезке и произошел катаклизм.
Возраст звездного скопления указывает на то, что черная звезда так называемой переходной массы когда-то располагалась по центру карликовой галактики. Позднее ее буквально поглотила более крупная галактика уточнил Шон Фаррелл из Института астрономии в Сиднее (Австралия).
Он с коллегами причисляют HLX-1 к разряду черных дыр средней массы, являющихся переходным этапом на пути формирования сверхмассивных черных дыр.
Данный объект уникален, так как является единственным образцом черных дыр такого класса. Зафиксировать их возможно только в течение крайне ограниченного периода времени сказал соавтор исследования Мэтью Сервилла из Центра астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс).
Он считает изучение HLX-1 исключительно важным с точки зрения расширения знаний о специфике эволюции и преобразования черных дыр.
Эти загадочные объекты обладают столь гигантской массой, что никакие виды излучений, включая свет, не могут вырваться из «смертельной» хватки их гравитационного поля. Черные дыры ничего не излучают и поэтому их невозможно увидеть. Однако астрофизики научились их обнаруживать по рентгеновскому излучению, которое рождается в их окрестностях, когда захваченное гравитационным полем черной дыры вещество начинает падать на нее все быстрее и быстрее, разогреваясь при этом до все более высоких температур.