Астрофизики обнаружили черную дыру, масса которой равна 20 тысячам масс Солнца

Как передает ИТАР-ТАСС, черная дыра под названием HLX-1 (Гиперсветящийся источник рентгеновского излучения номер один) обладает массой, равной 20 тысячам масс Солнца. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра, расположенная, как предполагается, по центру нашей галактики Млечный путь, весит в 4 миллиона раз больше светила. HLX-1 окружена молодыми, по космическим меркам, звездами и когда-то лежала по центру карликовой галактики. Последняя прекратила свое существование под воздействием разорвавшего ее на части гравитационного поля другой, гораздо более крупной галактики, считают ученые. По их мнению, катаклизм привел к резкой компрессии межзвездного газа в окрестностях черной дыры, дав таким образом толчок формированию новых звезд. Именно их и зарегистрировали бортовые приборы «Хаббла».

Наблюдения показали, что возраст данных звезд чуть меньше 200 миллионов лет. Примерно в этом временном отрезке и произошел катаклизм.

Возраст звездного скопления указывает на то, что черная звезда так называемой переходной массы когда-то располагалась по центру карликовой галактики. Позднее ее буквально поглотила более крупная галактика уточнил Шон Фаррелл из Института астрономии в Сиднее (Австралия).

Он с коллегами причисляют HLX-1 к разряду черных дыр средней массы, являющихся переходным этапом на пути формирования сверхмассивных черных дыр.

Данный объект уникален, так как является единственным образцом черных дыр такого класса. Зафиксировать их возможно только в течение крайне ограниченного периода времени сказал соавтор исследования Мэтью Сервилла из Центра астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс).

Он считает изучение HLX-1 исключительно важным с точки зрения расширения знаний о специфике эволюции и преобразования черных дыр.