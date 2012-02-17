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Астрофизики обнаружили черную дыру, масса которой равна 20 тысячам масс Солнца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Астрофизики обнаружили черную дыру, масса которой равна 20 тысячам масс Солнца

17 февраля 2012, 12:19ОбществоВалерия Лошкарева
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