Европейская версия бюджетного седана Skoda Rapid приедет в Женеву

В основе же своей Skoda Rapid имеет туже платформу, что применена на седане Volkswagen Polo. Rapid практически идентичен седану Polo по габаритам и, весьма вероятно, получит схожую гамму силовых агрегатов. Отметим, что в России Polo Sedan, а в Индии Rapid предлагаются с популярным 105-сильным атмосферником концерна VW, но на европейском рынке для Rapid обещают фольксвагеновские турбомоторы объемом 1,2 и 1,4 л, а также несколько дизелей. Поговаривают и о том, что в недалеком будущем под капот Rapid переедет трехцилиндровый мотор, которым сейчас оснащается парочка up! и Citigo. По некоторым данным, более дорогие модификации Rapid могут получить роботизированную КПП с двумя сцеплениями, климат-контроль, парктроник и другие полезные, но недешевые опции. Базовая же версия, предполагают в Auto Motor und Sport, будет стоить в Европе около 13 000 евро.