Европейская версия бюджетного седана Skoda Rapid приедет в Женеву
Skoda представит на Женевском автосалоне свой взгляд на сегмент бюджетных седанов. Skoda Rapid, изначально разработанная для азиатских рынков, займет свободную пока позицию между Fabia и Octavia и появится в европейских шоу-румах по цене около 13 000 евро. Европейская модификация Skoda Rapid будет отличаться от индийской, однако незначительно – издание Auto Motor und Sport упоминает видоизмененную заднюю оптику и иную решетку радиатора.
В основе же своей Skoda Rapid имеет туже платформу, что применена на седане Volkswagen Polo. Rapid практически идентичен седану Polo по габаритам и, весьма вероятно, получит схожую гамму силовых агрегатов. Отметим, что в России Polo Sedan, а в Индии Rapid предлагаются с популярным 105-сильным атмосферником концерна VW, но на европейском рынке для Rapid обещают фольксвагеновские турбомоторы объемом 1,2 и 1,4 л, а также несколько дизелей. Поговаривают и о том, что в недалеком будущем под капот Rapid переедет трехцилиндровый мотор, которым сейчас оснащается парочка up! и Citigo. По некоторым данным, более дорогие модификации Rapid могут получить роботизированную КПП с двумя сцеплениями, климат-контроль, парктроник и другие полезные, но недешевые опции. Базовая же версия, предполагают в Auto Motor und Sport, будет стоить в Европе около 13 000 евро.