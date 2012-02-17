Fiat начинает продавать в РФ новый Ducato

3 Multijet мощностью 120 л.с. с системой топливоподачи Common Rail и многоточечной системой непосредственного впрыска. Двигатель отличается высокой экологичностью (отвечает нормам Евро-4) и агрегатируется с новой 6-ступенчатой коробкой передач. Максимальный крутящий момент установки увеличен до 320 Нм на низких оборотах. Это означает, что улучшилась динамика разгона, стало легче совершать маневры, при этом расход топлива сократился до 7,8 л/100 км, что на 0,6 л меньше, чем у предыдущей версии, отмечается в сообщении компании. Фургон комплектуется еще большим количеством телематического оборудования и систем безопасности, а также отличается сниженным уровнем эксплуатационных расходов. Благодаря тому, что особое внимание было уделено эргономике и комфорту (виброакустика, климатическая установка и подвеска), кабина Ducato теперь легко трансформируется и отличается высокой функциональностью. Компания предлагает несколько вариантов компоновки кабины и в общей сложности 13 базовых модификаций в зависимости от грузоподъемности машины, габаритов грузового отделения и пр. Новые Fiat Ducato, поставляемые в Россию, производятся на заводе Sevel в Италии.