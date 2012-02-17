Не бояться службы в армии призвали молодежь Нижнего Тагила бывалые вояки

Поговорить со школьниками пришли представители железнодорожных (инженерных) войск БАМа, охраны особого назначения Амурской области, Байконура, мать погибшего десантника, служившего в Кишиневе, и другие гости. Все они были едины во мнении: «То, что армию считают непрестижной, в корне неверно. Армия может дать многое: начиная от получения водительских прав и заканчивая неоценимым опытом и закалкой, которую мужчина получает, проходя эту школу жизни. Не нужно бояться службы в армии, тем более, что сейчас она длится всего лишь год». Для сравнения, рассказал Виктор Таранжин, служивший на Дальнем Востоке, раньше в ВМФ люди служили четыре года, и не жаловались, а почитали такую службу за честь. Действительно, флот считался одним из самых престижных мест прохождения службы в армии.