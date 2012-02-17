Не бояться службы в армии призвали молодежь Нижнего Тагила бывалые вояки
Сегодня, 17 февраля, в Нижнем Тагиле состоялась встреча школьников школы №44 с солдатами советской армии, посвященная новой выставке Центральной городской библиотеки «Открывая дембельский альбом».
Поговорить со школьниками пришли представители железнодорожных (инженерных) войск БАМа, охраны особого назначения Амурской области, Байконура, мать погибшего десантника, служившего в Кишиневе, и другие гости. Все они были едины во мнении: «То, что армию считают непрестижной, в корне неверно. Армия может дать многое: начиная от получения водительских прав и заканчивая неоценимым опытом и закалкой, которую мужчина получает, проходя эту школу жизни. Не нужно бояться службы в армии, тем более, что сейчас она длится всего лишь год». Для сравнения, рассказал Виктор Таранжин, служивший на Дальнем Востоке, раньше в ВМФ люди служили четыре года, и не жаловались, а почитали такую службу за честь. Действительно, флот считался одним из самых престижных мест прохождения службы в армии.
На выставке «Открывая дембельский альбом» были представлены фотографии и документы из личных архивов 15 солдат советской армии. Как рассказывает главный библиотекарь отдела искусств Центральной библиотеки Светлана Мартынова, по-другому назвать представленные экспонаты можно было: «Армия 20 века», ведь на них представлены моменты службы людей, участвующих в разных вооруженных конфликтах столетия, начиная от Финской войны и заканчивая Афганом.
Среди материалов представлены и фотографии погибших во время прохождения службы солдат. На фото запечатлены кадры со службы разных лет в десантных, железнодорожных, артиллерийских, морских войсках. Посмотреть на это не только интересно. Все, и взрослые, и школьники, должны знать историю своей страны, которая запечатлена на этих бережно хранившихся снимках утверждает Светлана Мартынова.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru