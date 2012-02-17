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Не бояться службы в армии призвали молодежь Нижнего Тагила бывалые вояки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не бояться службы в армии призвали молодежь Нижнего Тагила бывалые вояки

17 февраля 2012, 18:39ОбществоВалерия Лошкарева
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