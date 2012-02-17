Ольга Завьялова: «Мне очень повезло в жизни – я люблю свою работу»

Вопрос от Ларисы: Несколько лет назад, когда кинотеатр стоял без дела и неизвестна была его дальнейшая судьба, сотрудники с большой ностальгией вспоминали лучшие годы «России». И полные залы зрителей, и стулья, которые приставляли, чтоб всех посадить, и огромный экран... Сегодняшние времена кинотеатра идут в сравнение с тем, что было?

Ольга Завьялова: Я уже 33 года работаю в системе киносети и могу говорить на эту тему очень много. Я из тех аксакалов, которые застали и период единого советского кинопроката, и развала киносети, и формирования новой сети кинопроката и кинотеатров, которые стали самостоятельны. Да, есть, конечно, возможность для сравнения. Но не буду говорить про всех, а скажу только про свою «Россию».

В 1969 году, когда она только открылась, это был первый широкоформатный кинотеатр не только в Нижнем Тагиле, но и вообще в области. И вот это слово «первый» наложило определенный отпечаток на деятельность «России». Кинотеатр на 900 мест, востребован до невероятности. Я застала времена, когда билеты закупались на неделю вперед, и на сеансы было просто невозможно попасть вспоминает Ольга Завьялова.

И в силу особого географического положения кинотеатра (Вагонка всегда была городом в городе), и в силу нашей монополии по широкому формату в городе и пригороде, мы были очень востребованы. Поэтому директором Ольгой Викторовной Маринченко планка обслуживания в первом кинотеатре была поднята очень высоко.

В 80-90 годы начинается перестройка, идет полный развал отечественного кинопроката. В это же время открылись ворота для показа американских фильмов, и настало время, когда приходилось просто-напросто выживать. Кинотеатр уже начинал устаревать морально, эстетически, да и технически тоже. В мире стало появляться новое оборудование, пропала необходимость таких больших залов, у людей появилось желание какого-то тесного пространства, какого-то психологического комфорта. И большие залы опустели.

О тоске по приставленным стульчикам. Была у нас ситуации, еще в те времена, когда зал был на 900 мест. Кассир ошиблась и не вычеркнула строчку с выкупленными билетами, и позже их продали снова. И представьте ужас всего коллектива, когда у нас сидит полный зал и туда заходит еще 300 человек! Конечно, пришлось искать те самые стульчики.Кассир был уволен сразу же за такое грубейшее нарушение.

Вопрос от Сергея: Ольга Валентиновна, планируется ли расширение КРЦ «Россия»? Создание небольшой парковой зоны с современной детской площадкой для зрителей, сразу же за кинотеатром в 2012 году? Для благого дела, гости вашего КРЦ будут готовы внести свою лепту.

Ольга Завьялова: Если говорить о новшествах и планах развития. Мы существуем уже 3 года как комплекс, за это время у нас постоянно появляются какие-то новшества. Если говорить о строительстве третьего этажа или расширении кинотеатра – пока мы существуем в том виде, в котором существуем. А планы? Они всегда есть, но в перспективе...

TagilCity.ru: Нам задали несколько вопросов относительно системы питания в КРЦ. Расскажите, что сейчас делается для улучшения работы кафе «21 век» и будет ли у вас Макдональдс?

Ольга Завьялова: Мы работаем над улучшением качества обслуживания и качества самих блюд во всех точках питания в культурно-развлекательном центре.

TagilCity.ru: Один из посетителей портала отметил, что парковку КРЦ хотелось бы увеличить. Есть ли это в планах развития?

Ольга Завьялова: Проблема отсутствия парковок – это проблема вообще всего города. Наши улицы, наши города строились без учета того, что когда-нибудь люди начнут чаще ездить за рулем, чем ходить пешком. Можно расширить парковку, срубив многолетние лиственницы, но это же не выход!

Поэтому сейчас надо просто набраться терпения и дождаться того времени, когда вопрос будет решаться более глобально. Конечно, мы видим эту проблему, и очень благодарны нашим посетителям, которые сейчас паркуются очень аккуратно.

TagilCity.ru: Наши посетители выразили свое недовольство качеством звука, цитирую, «в кинотеатре «Россия» за всё время существования, с того момента как там сделали «КиноМакс», аппаратура почти не менялась. Качество звука плохое…». Как вы можете прокомментировать нынешнее состояние аппаратуры?

Ольга Завьялова: Более 100 лет прошло с момента, когда братья Люмьер показали прибывающий поезд. Киноиндустрия развивается стремительно: великий немой сменился великим говорящим, потом появился цвет. Появляются новые звуковые технологии, тот же нашумевший бум при появлении системы Dolby Digital, а теперь еще и объемное изображение…Такого скачка, который я вижу за последние 15 лет, я не видела все многие года работы в киносети.

В 2008 году вместо кинотеатра «Россия» появляется первый и единственный в городе культурно-развлекательный центр, в который входит несколько подразделений: двухзальный кинотеатр, боулинг, бильярд, торговый центр, ресторан и кафе. Поэтому в нашем центре можно провести целый день. У нас 2 зала по 115 мест, это дань времени, а их комфортность и уют отвечают всем современным требованиям.

Когда мы открывали кинотеатр, нашу аппаратуру настраивал звукооператор из Москвы, специалист Dolby Laboratories. И было безумно приятно слышать от него слова: «Я настроил более 80 кинотеатров по всей России, и я вас ставлю в первую десятку». Поэтому я снимаю претензии по техническому несовершенству кинотеатра говорит Ольга Завьялова.

Относительно звука – сложно рассуждать, какой звук «хороший», а какой «плохой». Кто-то любит слушать музыку или смотреть кино и делать звук громче, а кто-то тише. Отмечу, когда к нам приходит на спецпоказ организованная группа пенсионеров, мы специально для нее настраиваем звук тише, потому что я прекрасно понимаю: такие громкие звуки, которыми изобилуют современные блокбастеры, они воспринимают тяжело.

Кстати, по вопросу первенства.Мы первые в Нижнем Тагиле появились в 3D, на нас закончилась эра пленочного кино и благодаря нампоявились цифровые технологии в городе.

TagilCity.ru: Были вопросы и относительно высокой цены на билеты. Действительно ли цены на билеты высокие по сравнению с другими городами?

Ольга Завьялова: Наша средняя цена находится на уровне средней цены по всей стране. Мы берем во внимание именно среднюю цену, а не конкретную цену на конкретный сеанс. У нас очень много акций, в период действия которых можно купить билеты с хорошей скидкой(«студенческий вторник», «последний день показа», «праздничные акции», «групповые скидки», гибкая ценовая политика соотносительно времени суток).Отмечу, что с момента открытия наши цены практически не выросли, а акции проводятся регулярно. Кто ищет, тот найдет что-то подходящее для себя.

Если мы видим акцию в магазине, то идем и покупаем товар со скидкой, но это не значит, что по таким ценам магазин работает всегда. Также и у нас. А раз уж кинотеатр востребован, значит, и цены потребителя устраивают.

Вопрос от Ивана: До Тагила доезжают только блокбастеры, а многие киноленты, такие, например, которые участвовали в конкурсах Каннского фестиваля, чтобы посмотреть их на большом экране, надо съездить в Екатеринбург. В Нижнем Тагиле когда-то был кинотеатр «Мистерия кино», и там только такие фильмы и показывали. Возможно ли, что в кинозалах нашего города снова начнут крутить такое «другое» кино?

Ольга Завьялова: Для меня это особо больной вопрос. Я проработала немало и посмотрела около 8000 фильмов за это время. Раньше в стране была определенная квота на отечественные фильмы – 70-75%, остальное время отдавалось зарубежным. А когда пал железный занавес и к нам хлынул поток зарубежного кино, отечественный кинематограф очень ослаб. Сейчас так удерживают интерес зрителя к отечественному кино лишь в нескольких странах, например, в Индии. Это, конечно, обеспечивает жизнеспособность их кинематографа.

Я и понимаю, и разделяю тоску наших зрителей по российскому кино, по клубному кино – по фильмам, после просмотра которых остаются еще вопросы. Именно поэтому осенью (возможно даже летом) мы хотим организовать специальный кинофестиваль для ценителей киноискусства.

Вопрос от Алексея: Скажите, пожалуйста, как или чем вы готовы поддерживать молодежь в Нижнем Тагиле, которая занимается общественно-политической деятельностью, в рамках молодежной политики, на каких взаимных условиях вы готовы с ней взаимодействовать?

Ольга Завьялова: Конечно, мы готовы взаимодействовать, приходите – будем обсуждать. Мы с удовольствием работаем с молодежью, готовы выслушать, обсудить и реализовать интересные проекты.

TagilCity.ru: Как удается сочетать напряженный рабочий день с семейными делами?

Ольга Завьялова: Мне очень повезло в жизни – я люблю свою работу. Я очень хотела стать педагогом и пошла учиться на иняз, но позже сократили ставки преподавателей французского и я осталась без работы.

Киноманкой я была страстной еще в детстве, я читала всю литературу о синематографе – и о режиссерах, и книги киносценариев… У нас даже был клуб, где каждые 2 дня показывали новый фильм.

Когда мы переехали на Вагонку, меня пригласили работать заместителем директора в «Россию», в наше время можно назвать арт-директор. Мы плодотворно работали с местным комитетом комсомола, организовывали мероприятия по профилактике наркомании, по безопасности дорожного движения…

В нашем кинотеатре побывало множество известных актеров, в их числе Ивар Калныньш, Евгений Матвеев, Николай Озеров, Алла Ларионова, Николай Рожков, Светлана Тома, Сергей Герасимов, у которого в Тагиле живут родственники.

У меня выросли два сына, сейчас трое внуков. Жаль только, что мало времени на общение с ними. А так у меня – все прекрасно улыбается Ольга Завьялова.

P.S. Действительно, когда в жизни женщины карьера стремительно развивается, важно не забывать, что она – женщина, мама и бабушка, что иногда нет ничего важнее, чем поделиться жизненной мудростью, дать хорошее воспитание детям и слепить снеговика вместе со внуками.