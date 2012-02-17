По словам министра обороны РФ, УВЗ обеспечен заказами на 4 года вперед

14 февраля начальник Генштаба (НГШ) ВС РФ, генерал армии Николай Макаровзаявил, что Минобороны РФ на 5 лет приостановит закупки российской военной техники и вооружений. За это время конструкторы должны представить новые проекты военной техники.

На следующий день после заявления Макарова Владимир Путин встретился с министром обороны России Анатолием Сердюковым и гендиректором «Уралвагонзавода» Олегом Сиенко. На встрече обсуждалась глубокая модернизация танка Т-72.

На сегодняшний день мы имеем контракт на 170 машин, это более 6 млрд рублей. Он успешно исполняется сказал министр.

Кроме того, минобороны и УВЗ запланировали рассмотреть возможность расширения мощностей корпорации для того, чтобы увеличить объём глубокой модернизации существующего парка танков.

После этого начальник Генштаба Николай Макаров заявил журналистам, что Минобороны РФ в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) вкладывает огромные средства на разработку и модернизациу военной техники. По его словам, «Уралвагонзавод» загружен заказами на модернизацию нескольких сотен танков на 4 года вперед, сообщает «Интерфакс». Поэтому о приостановке работы предприятия речь не идет.

На ближайшие 4 года УВЗ загружен заказами на модернизацию нескольких сотен танков. Он приводит их к уровню современных танков... там идет активная исследовательская работа сказал начальник Генштаба.

Добавим, как стало известно, УВЗ также начнет экспорт ракетно-пушечных танков Т-90С в Алжир и Туркменистан. Сообщается также о переговорах с Казахстаном, Азербайджаном и Индонезией.