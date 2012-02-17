По словам министра обороны РФ, УВЗ обеспечен заказами на 4 года вперед
От заявления о прекращении закупки российской бронетехники до новостей о загруженности военными заказами на 4 года вперед. Работу УВЗ в ближайшие 4-5 лет обсуждали на этой неделе председатель правительства Владимир Путин, начальник Генштаба (НГШ) ВС РФ Николай Макаров, министр обороны Анатолий Сердюков, гендиректор УВЗ Олег Сиенко.
14 февраля начальник Генштаба (НГШ) ВС РФ, генерал армии Николай Макаровзаявил, что Минобороны РФ на 5 лет приостановит закупки российской военной техники и вооружений. За это время конструкторы должны представить новые проекты военной техники.
На следующий день после заявления Макарова Владимир Путин встретился с министром обороны России Анатолием Сердюковым и гендиректором «Уралвагонзавода» Олегом Сиенко. На встрече обсуждалась глубокая модернизация танка Т-72.
На сегодняшний день мы имеем контракт на 170 машин, это более 6 млрд рублей. Он успешно исполняется сказал министр.
Кроме того, минобороны и УВЗ запланировали рассмотреть возможность расширения мощностей корпорации для того, чтобы увеличить объём глубокой модернизации существующего парка танков.
После этого начальник Генштаба Николай Макаров заявил журналистам, что Минобороны РФ в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) вкладывает огромные средства на разработку и модернизациу военной техники. По его словам, «Уралвагонзавод» загружен заказами на модернизацию нескольких сотен танков на 4 года вперед, сообщает «Интерфакс». Поэтому о приостановке работы предприятия речь не идет.
На ближайшие 4 года УВЗ загружен заказами на модернизацию нескольких сотен танков. Он приводит их к уровню современных танков... там идет активная исследовательская работа сказал начальник Генштаба.
Добавим, как стало известно, УВЗ также начнет экспорт ракетно-пушечных танков Т-90С в Алжир и Туркменистан. Сообщается также о переговорах с Казахстаном, Азербайджаном и Индонезией.
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