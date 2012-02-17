Председатель правительства Свердловской области проконтролирует погашение миллиардного долга Нижнего Тагила

По мировому соглашению, подписанному в апреле 2011 года, часть долгов была списана, часть взял на себя город. В счет долга НТМК получил здания, которые ранее были взяты в аренду. Также для улучшения ситуации было образовано новое предприятие - «Нижнетагильские тепловые сети». Но ситуация с долгом по-прежнему остается неустойчивой.

Как отметили на совещании в администрации Нижнего Тагила, долги образовались из-за того, что изначально были занижены нормативы потребления. Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева уточнила, что «Уралсевергазу» выплачивают долг в первую очередь в связи с тем, что предприятие собиралось летом перекрыть газ, выключить котельные и лишить жителей горячей воды.

По поручению Анатолия Гредина, администрация Нижнего Тагила должна создать единый расчетный центр, который будет сам определять полное расщепление по расчетам за топливно-энергетические ресурсы. Сейчас жители получают отдельные квитанции на тепло, свет, воду и газ. Председатель правительства также рекомендовал к 1 марта предоставить ему подтверждение о выполнении мирового соглашения всеми сторонами, выплачивать долги пропорционально всем кредиторам.

Анатолий Гредин уточнил, что, по федеральной программе, до июля 2012 года следует обязательно установить счетчики во все многоквартирные дома; если не устанавливают сами УК или жильцы - за счет «Тагилэнерго». Для экономии требуется решить проблемы потери тепла - в Нижнем Тагиле они составляют до 40%.

Председатель правительства выдал предписание создать комиссию, которую будет возглавлять министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, и включить в нее представителей из администрации города, депутатов, экспертов, основных кредиторов. Срок на создание комиссии - одна неделя со дня совещания, 15 февраля. Комиссия должна будет не только разобраться в причине возникновения задолженности, но еженедельно докладывать о своей работе, а к 10 марта разработать детальный план выхода из ситуации.

У вас образовалось около 1 млрд. рублей долгов, даже в Екатеринбурге такого нет! Решайте уже свои проблемы, чтобы подготовить город к новому отопительному сезону высказался на совещании председатель правительства.