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Председатель правительства Свердловской области проконтролирует погашение миллиардного долга Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Председатель правительства Свердловской области проконтролирует погашение миллиардного долга Нижнего Тагила

17 февраля 2012, 11:23ОбществоВалерия Лошкарева
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