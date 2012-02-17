Самая романтичная пара Нижнего Тагила определится к 20 февраля

Напомним, что проверка голосов на накрутки проходила и в течение всегоконкурса. А с 17 по 19 февраля состоится уже финальная проверка голосов унаших очаровательных пар.

Более 100 влюбленных пар выложили фотографии для участия в нашем конкурсе, и совсем скоро решится, кто же из них получит призы от партнеров конкурса.

Февраль и март - насыщенные праздниками месяца, поэтому для тех, кто ещене успел принять участие в конкурсе влюбленных, может реализовать себя вуже начатом конкурсе «Самый спортивный мужчина Нижнего Тагила». А милые дамы вскоре получат возможность получить драгоценный подарок к 8 марта и тоже благодаря конкурсу на портале, который ждет нас впереди.