Самая романтичная пара Нижнего Тагила определится к 20 февраля
17 февраля 2012, 12:52Общество
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Конкурс для влюбленных пар «Еще раз о любви» подходит к концу, и нам предстоит проверить голоса лидеров голосования на накрутки.
Напомним, что проверка голосов на накрутки проходила и в течение всегоконкурса. А с 17 по 19 февраля состоится уже финальная проверка голосов унаших очаровательных пар.
Более 100 влюбленных пар выложили фотографии для участия в нашем конкурсе, и совсем скоро решится, кто же из них получит призы от партнеров конкурса.
Февраль и март - насыщенные праздниками месяца, поэтому для тех, кто ещене успел принять участие в конкурсе влюбленных, может реализовать себя вуже начатом конкурсе «Самый спортивный мужчина Нижнего Тагила». А милые дамы вскоре получат возможность получить драгоценный подарок к 8 марта и тоже благодаря конкурсу на портале, который ждет нас впереди.
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