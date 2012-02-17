У большого седана Lancia появится полный привод
17 февраля 2012, 06:46ОбществоРОман БОТов
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На мартовском автосалоне в Женеве состоится премьера полноприводного варианта флагманского седана Lancia Thema, который является перелицованной версией американского Chrysler 300C нового поколения. Система полного привода будет предлагаться для автомобиля, оснащенного трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем производства итальянской компании VM Motori, развивающим 239 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне от 1800 до 2800 оборотов в минуту). Такой двигатель сможет агрегатироваться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
Динамические характеристики полноприводного дизельного седана Thema пока не сообщаются. Заднеприводный вариант модели с аналогичной силовой установкой разменивает первую «сотню» за 7,8 секунды. Максимальная скорость — 220 километров в час. Отметим, что полноприводный американский вариант «Темы» — Chrysler 300C — дебютировал в конце декабря прошлого года. В США седан доступен с 292-сильной бензиновой «шестеркой» объемом 3,6 литра из семейства Pentastar и тем же восьмидиапазонным «автоматом».
Фото Lancia
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