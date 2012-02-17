У большого седана Lancia появится полный привод

Динамические характеристики полноприводного дизельного седана Thema пока не сообщаются. Заднеприводный вариант модели с аналогичной силовой установкой разменивает первую «сотню» за 7,8 секунды. Максимальная скорость — 220 километров в час. Отметим, что полноприводный американский вариант «Темы» — Chrysler 300C — дебютировал в конце декабря прошлого года. В США седан доступен с 292-сильной бензиновой «шестеркой» объемом 3,6 литра из семейства Pentastar и тем же восьмидиапазонным «автоматом».