В 2012 году в Нижнем Тагиле займутся ремонтом въездов во дворы

Об этом заявила мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева в интервью Экорадио в прямом эфире. Она отметила, что первоочередным является ремонт участка проспекта Вагоностроителей от Зари до кинотеатра Россия на Вагонке, проспекта Мира в Центре города и Октябрьского проспекта на Гальянке. На эти цели в 2012 году будет освоено 68 миллионов рублей.

При этом область выделила еще 44 миллиона рублей на ремонт въездов во дворы, ведь, по словам главы города, в программе «1000 дворов» не были задействованы эти участки. Кроме того, будет потрачено 41 миллион рублей на текущий ремонт дорог.

Эти деньги необходимо потратить на дороги, требующие срочного вмешательства. Для этого будет составлен реестр дорог, нуждающихся в текущем ремонте. Мы будем рады, если к решению этой задачи подключатся общественность и общественные организации. «Тагил без ям», приглашаем Вас к сотрудничеству заявила Валентина Павловна.