В Нижнем Тагиле проходит акция «День безопасности влюбленных»

Сегодня специалисты протестируют студентов первого курса училища №104. Обследование проводится только с добровольного согласия и анонимно.Помимо экспресс-тестирования представители центра подготовили длястудентов выставку, посвященную проблемам ВИЧ-инфицирования.

Впонедельник обследование прошли 66 человек в пансионате «Тагильский», восновном молодые людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает областное Министерство здравоохранения, ведущим путемпередачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области по-прежнему остаетсявнутривенное употребление наркотиков. Наряду с этим не теряет своейактуальности половой путь передачи ВИЧ-инфекции, особенно среди женщин.

Специалисты отмечают, что жители области крайне безответственноотносятся к своему здоровью. Акции по экспресс-тестированию на ВИЧнацелены на привлечение внимания населения к данной проблеме и выявлениена ранней стадии новых случаев заболевания, сообщает отделениемедицинской профилактики ГБУЗ СО «ВФД города Нижний Тагил».