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В результате лобового столкновения двух автобусов погибли 32 человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В результате лобового столкновения двух автобусов погибли 32 человека

17 февраля 2012, 06:43ОбществоРОман БОТов
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