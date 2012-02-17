В результате лобового столкновения двух автобусов погибли 32 человека

На одном из перекрестков, где велись работы по расширению дорожного полотна, они столкнулись лоб в лоб. После столкновения в обоих транспортных средствах вспыхнул пожар, унесший жизни всех пассажиров. На данный момент полиция выясняет, кто стал виновником аварии. Случившаяся сегодня трагедия - уже вторая в Нигерии за последние дни авария с участием автобуса: 14 февраля автобус, пассажиры которого ехали на похороны в город Окехо на юго-востоке страны, столкнулся с грузовиком. В результате загорелись оба транспортных средства, погибли 18 пассажиров автобуса и 5 человек, находившихся в грузовике. Аварии с большим количеством жертв регулярно происходят в Нигерии, как и в других странах африканского континента. Основная причина – плохое состояние дорог и автотранспорта.