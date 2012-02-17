В Женеве покажут «хот-хэтч» Peugeot 208 GTi
Компания Peugeot распространила изображения хот-хэтча 208 GTi, премьера прототипа которого намечена на Женевский автосалон. Концепт, очевидно, должен будет означать решение производителя возродить линию заряженных компактов, самым известным представителем которой был 205 GTi. Известно, что концепт-кар Peugeot 208 GTi получит 1,6-литровый турбированный мотор производства BMW, которым оснащаются, помимо прочего, и наиболее мощные модификации Mini.
Вероятнее всего, его энерговооруженность слегка превысит отметку в 200 лошадиных сил. Кроме того, серийный 208 GTi можно будет легко опознать по более спортивной внешности – агрессивному обвесу кузова, уникальным колесным дискам и пониженному клиренсу. Ожидается, что производство Peugeot 208 GTi начнется менее, чем через год после премьеры. Получит хэтчбек Peugeot 208 и менее мощную, но тоже достаточно быструю модификацию – ее предполагается оснастить 150-сильной версией того же двигателя. Между тем, обычные версии хэтча, которые и поступят в продажу в первую очередь, будут снабжены трехцилиндровыми бензиновыми моторами нового семейства мощностью 68 и 72 лошадиных силы. Кроме того, производители намереваются предложить для хэтчбека широкий спектр дизелей. Премьера семейства Peugeot 208 намечена на Женевский автосалон, а европейские продажи стартуют уже весной этого года.