В Женеве покажут «хот-хэтч» Peugeot 208 GTi

Вероятнее всего, его энерговооруженность слегка превысит отметку в 200 лошадиных сил. Кроме того, серийный 208 GTi можно будет легко опознать по более спортивной внешности – агрессивному обвесу кузова, уникальным колесным дискам и пониженному клиренсу. Ожидается, что производство Peugeot 208 GTi начнется менее, чем через год после премьеры. Получит хэтчбек Peugeot 208 и менее мощную, но тоже достаточно быструю модификацию – ее предполагается оснастить 150-сильной версией того же двигателя. Между тем, обычные версии хэтча, которые и поступят в продажу в первую очередь, будут снабжены трехцилиндровыми бензиновыми моторами нового семейства мощностью 68 и 72 лошадиных силы. Кроме того, производители намереваются предложить для хэтчбека широкий спектр дизелей. Премьера семейства Peugeot 208 намечена на Женевский автосалон, а европейские продажи стартуют уже весной этого года.