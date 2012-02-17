Volkswagen готовит новую модель дешевле up!

О России ничего не сообщается, но не исключен и такой вариант развития событий. Как сообщает агентство РИА Новости, разработка нового бюджетного компакта должна была идти совместно с японской компанией Suzuki, с которой у Volkswagen были партнерские отношения. Однако после разрыва двух компаний, подписание соглашения, касающегося этой машины, было отложено. Проектом новинки займется бывший руководитель Opel Ханс Демант. Первые планы по реализации, разработанные Демантом, должны появиться весной текущего года. Если руководство VW одобрит проект, то далее его ждет реализация, которая может занять пару лет. Конечно, мы постоянно изучаем возможности развития в новых сегментах. Но окончательное решение пока не принято, - цитирует агентство представителя компании. Согласно данным автопроизводителя, четырехдверный вариант модели up! будет доступен в Европе по цене от 10 325 евро, это всего на 475 евро дороже оригинального up! Соответственно, двухдверная версия, с которой и дебютировал модель, обойдется в 9 850 евро. Самый компактный автомобиль в гамме немецкого автопроизводителя появится в продаже в европейских салонах уже в текущем году.