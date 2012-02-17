Врачи Нижнего Тагила: «Нас поделили на 2 категории»

Врачи отметили, что власти условно поделили их на 2 категории: в первую попали те, кому сочли нужным доплачиватьденежную выплату стимулирующего характера, а во вторую -те, кому нет. Например, врачамрентгеновской службы, отделения функциональной диагностики иклинико-диагностической лаборатории не назначили такихдополнительных выплат, что они считают крайне несправедливым.

Напомним, что в рамках программы модернизации здравоохранения Свердловской области, правительство и министерство здравоохранения считает целесообразным заключить дополнительные соглашения, определяющие условия осуществления выплат стимулирующего характера, с врачами-специалистами и специалистами со средним медицинским образованием, участвующими в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи.

Алексей Обухов озвучил данную проблему на штабе в поддержку Владимира Путина и передал соответствующие документы его председателю. Также он пообещал поднять этот вопрос на заседании Молодежного Парламента.