Chevrolet Corvette Stingray начнут продавать в России с марта
18 февраля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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Новый Chevrolet Corvette Stingray начнут продавать в России в марте 2014 года. Можно предположить, что на нашу страну квоты выделены небольшие, и надобности объявлять цены заранее особого мысла не имеет. В Европе ценник на суперкар начинается с 70 000 евро, а у себя на родине, в США, с $51 000.
Corvette Stingray агрегатируется 6,2-литровым V-образным 8-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 461 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой механикой или с 6-ступенчатым «автоматом».
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