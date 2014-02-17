Главный сталеплавильщик ЕВРАЗ НТМК стал лауреатом премии РФ в области науки и техники

Магнезиальные флюсы обеспечивают значительное повышение стойкости футеровки и производительности сталеплавильных агрегатов на ведущих металлургических комбинатах России. Научная работа в рамках данного проекта длилась в течение 10 лет. Это совместный труд металлургов России, научных институтов и производителей огнеупоров из крупнейших предприятий отрасли: ЕВРАЗ НТМК, ЧМК, ММК, группы «Магнезит», Уральского института металлов.

Юрий Данилин внес значительный вклад в разработку проекта. На протяжении длительного времени под его руководством в конвертером цехе НТМК проводились испытания различных материалов для футеровки конвертеров. В ходе промышленных испытаний удалось разработать магнийсодержащий флюс. Стойкость футеровки конвертеров с новым продуктом возросла в несколько раз.

Юрий Данилин начал трудовую деятельность на НТМК после окончания Серовского металлургического техникума в 1972 году. Пришел в мартеновский цех № 2 подручным сталевара. За годы работы занимал должности начальника смены, заместителя начальника мартеновского цеха, начальника цеха. С июня 1999 года Юрий Анатольевич является главным сталеплавильщиком ЕВРАЗ НТМК.

Юрий Данилин принимал участие в реконструкции мартеновских печей. На его счету 30 внедренных в производство рацпредложений, он участвовал в освоении новых марок стали, в реконструкции конвертерного цеха. В 2001 году был удостоен звания Заслуженный металлург России, а в 2011 году выбран лучшим изобретателем комбината, является лауреатом премии имени Е. и М. Черепановых.

Фото пресс-центра ЕВРАЗ НТМК