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Главный сталеплавильщик ЕВРАЗ НТМК стал лауреатом премии РФ в области науки и техники
Сюжеты:
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Главный сталеплавильщик ЕВРАЗ НТМК стал лауреатом премии РФ в области науки и техники

17 февраля 2014, 14:20ОбществоЕвгения
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