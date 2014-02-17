Команда G-Drive Racing примет участие в Чемпионате мира по гонкам на выносливость

Команда G-DriveRacing будет выступать на Чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC - World Endurance Championship) при поддержке бренда премиального топлива G-Drive третий год подряд.

Во главе экипажа G-Drive Racing – российский гонщик Роман Русинов. В этом году в составе команды новые пилоты – французы Оливье Пла и Жюльен Каналь. Также у российской команды изменился технический партнер, им стал действующий чемпион FIA WEC – французская команда OAKRacing.

Чемпионат откроется 20 апреля в Великобритании гонкой «6 часов Сильверстоуна» и продлится до середины ноября 2014 года. Команда G-DriveRacing на болиде Nissan-Morganпод номером 26 примет участие во всех этапах первенства, которые также пройдут в Бельгии, Франции, Бразилии, США, Японии, Китае и Бахрейне.

«В прошлом сезоне экипаж G-Drive Racing стал бронзовым призером чемпионата. Это отличный результат, который команда имеет все шансы улучшить в этом году: проведено техническое усовершенствование прототипа, собрана супер-профессиональная команда пилотов, и по-прежнему партнером остается премиальное топливо G-Drive, которое на протяжении двух гоночных сезонов показывало прекрасные эксплуатационные характеристики», – отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.

СПРАВКА:



Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

G-Drive – топливо нового поколения, реализующееся на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.

FIA World Endurance Championship (WEC) – Чемпионат мира по гонкам на выносливость, входит в пятерку крупнейших мировых серий, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), наряду с Формулой 1.Чемпионат состоит из 8 этапов и проходит на 3-х континентах: Себринг (США), Спа (Бельгия), Ле-Ман (Франция), Сильверстоун (Великобритания) Сан-Паулу (Бразилия), Королевство Бахрейн, Фуджи (Япония), Шанхай (Китай). Марафон «24 часа Ле-Мана», входящий в календарь WEC, – одна из трех самых престижных мировых гонок, наряду с «500 миль Индианаполиса» и «Гран-при Монако». Каждый год марафон посещают более 310 тысяч зрителей.

Роман Русинов – многократный победитель международных гонок класса «Гранд Туризмо», прототипов и младших Формул. В 2000 году Роман стал первым российским пилотом, выигравшим гонку международной серии, победителем международных финалов Рено, серебряным призером чемпионата Формулы Рено. В 2002 году — бронзовый призер чемпионата Формулы Палмер Ауди, победитель 1000 км марафона Ле-Ман на прототипе категории LMP2 2003 года. Стал первым россиянином в истории автоспорта, выигравшим международный чемпионат в 2004 году. Выступая за рулем Ferrari, Русинов стал чемпионом международной серии Ле-Ман. В 2005 — 2006 годах был тест-пилотом команд «Jordan GP» и «MF1 Racing» в чемпионате «Формулы-1». Создатель российской гоночной команды «Спартак Рейсинг», в 2008-2009 годах выступал в ее составе в «24 часах Ле-Мана», серии Ле-Ман, чемпионате FIA GT1 и ADAC GT3 на автомобилях Lamborghini, завоевал семь призовых мест и одержал три победы. С 2012 года пилот команды G-DriveRacing.