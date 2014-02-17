Ладе 4х4 продлили жизнь до 2021 года

На автомобиль будут устанавливать двигатель от Lada Priora уменьшенной мощности, которая составит 83 л.с. В интерьере появятся новые материалы отделки и некоторые полезные мелочи, как то подогрев сидений, кондиционер и воздухоотводы для ног задних пассажиров. Техническим новшеством станет электрический привод блокировки межосевого дифференциала. Трансмиссию решено оставить без изменений. По некоторым данным обновленная Lada 4x4 уже проходит тестовые испытания.