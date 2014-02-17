Ладе 4х4 продлили жизнь до 2021 года
17 февраля 2014, 08:28ОбществоРОман БОТов
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АвтоВАЗ будет продолжать выпускать легендарный внедорожник Lada 4x4 будет до 2021 года. В планах производителя намечена доработка модели, а также увеличение списка дополнительных опций.
На автомобиль будут устанавливать двигатель от Lada Priora уменьшенной мощности, которая составит 83 л.с. В интерьере появятся новые материалы отделки и некоторые полезные мелочи, как то подогрев сидений, кондиционер и воздухоотводы для ног задних пассажиров. Техническим новшеством станет электрический привод блокировки межосевого дифференциала. Трансмиссию решено оставить без изменений. По некоторым данным обновленная Lada 4x4 уже проходит тестовые испытания.
ОАО АВТОВАЗ подвел итоги 2013 года, по результатам которого предприятие получило убыток 6 899 млн рублей (2012 год был прибыльным - + 211 млн рублей). Продажи автомобилей Lada составили 481 000 автомобилей, снизившись на 19 % по сравнению с 2012 годом.
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