Land Rover привезет в Женеву мощный Evoque
17 февраля 2014, 08:26ОбществоРОман БОТов
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Компания Land Rover привезет на Женевкий автосалон более мощную версию популярного Evoque. Автомобиль оснащен 2-литровым двигателем с турбонаддувом, способным выдать теперь 285 л.с.
и крутящего момента в 400 Нм (мощность увеличена на 45 л.с., крутящий момент на 60 Нм). В Evoque Autobiography Dynamic также былы усовершенствованы подвеска и тормозная система для повышения четкости управления и эффективности работы 9-ступенчатой коробки ZF в спортивном стиле.
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