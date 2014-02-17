Land Rover привезет в Женеву мощный Evoque

и крутящего момента в 400 Нм (мощность увеличена на 45 л.с., крутящий момент на 60 Нм). В Evoque Autobiography Dynamic также былы усовершенствованы подвеска и тормозная система для повышения четкости управления и эффективности работы 9-ступенчатой коробки ZF в спортивном стиле.