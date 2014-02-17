Тагил засыпало снегом: люди жалуются на нечищеные дороги

Проблема, надо сказать двусторонняя, поскольку за дороги и подъезды к дворам отвечают городские службы, а во дворах за порядком должны следить уже управляющие компании. Накануне в редакцию TagilCity.ru обратилась жительница поселка Рудник:

В поселке на Руднике управляющая компания «Мой дом» ни разу ни в прошлую зиму, ни в эту не почистила от снега ни один двор. В поселке чистятся только дороги, за которые отвечают городские службы. Все дворы занесены снегом, страшно, что же будет, когда придет весна, все начнет таять, ведь не пройти, не проехать будет. Деньги с жителей собирать научились, а кто же будет за придомовой территорией следить. Компания «Мой дом» ссылается на то, что у нее нет свой техники. Так нанимайте или приобретайте!

Весьма справедливое замечание – всегда можно найти выход, тем более, что сейчас в Тагиле максимально идут навстречу жителям. Нужно уметь предлагать варианты, доказывать их целесообразность и эффективность и делать свое дело. Специалисты подмечают, что у нас слабые управляющие компании, потому ни в одном университете не готовят к профессии руководителя в этой сфере – однако и на мэра нигде не учат.

Еще один пользователь также в недоумении:

Скажите, а дороги вообще чистить собираются? Особенно Выя, ВМЗ - не пройти, не проехать.

К слову, в субботу на улице Выйская как раз в районе ВМЗ случилось ДТП. Ширина полос из-за снега и так сузилась, а авария и вовсе перекрыла дорогу. Всем участникам движения пришлось искать пути объезда через дворы – а они опять же не чищены, для жителей проблема, для водителей проблема…

Однако есть информация, что вся имеющаяся техника работает на полную мощность, чистят прежде всего, центральные дороги, наиболее частые пути тагильчан на работу и направления маршрутных такси. В то же время по неофициальной информации, с сегодняшнего дня Глава города Сергей Носов уйдет в краткосрочный отпуск. Сегодня, 17 февраля, он отмечает свой день рождения, вероятно, планировал провести пару дней с семьей. Будем надеяться, что ответственные службы даже без строгого руководителя сработают согласно своим обязанностям, и город не утонет в снегу.