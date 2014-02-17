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Тагильчане хотят жить до 100 лет и иметь минимум 2 детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане хотят жить до 100 лет и иметь минимум 2 детей

17 февраля 2014, 14:50Общество
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