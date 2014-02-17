Тагильчане хотят жить до 100 лет и иметь минимум 2 детей

Осенью 2013 года мы запускали два соц.опроса, где хотели выяснить, до каких лет хотелось бы дожить тагильчанам, а также сколько детей они считают, должно быть в идеальной семье.

Результаты обоих опросов оказались весьма оптимистичными. Так, из 1326 тагильчан, которые поделились своими мыслями на темы длины жизни, более 50% хотят жить более 100 лет. 16% считают оптимальным дожить до 60-70 лет, и по 2 процента у вариантов «30 лет! И здоровый и успешный» и «20 лет, все самое интересное происходит в этот период». При этом 28% уверены, что главное успеть сделать все, что задумано, а уж сколько это займет времени, не так важно. Надо сказать, весьма хитрый ответ, ведь таким образом можно жить бесконечно.

В другом опросе приняли участие 2219 человек, и почти 70% уверены, что в идеальной семье должно быть не менее 2 детей, а лучше 3. Второй по популярности ответ – «Идеальная семья – многодетная, должно быть больше 3 детей». 11% считают, что нужно заводить максимум одного ребенка, а 3% считают, что вместо детей лучше иметь животное. Еще 3% проголосовавших полагают, что «Семья – это обуза. Лучше быть одному».