Ученые доказали, что сотовые телефоны абсолютно безвредны для людей
Британские ученые доказали, что мобильные телефоны абсолютно безвредны для людей и окружающей среды. Научное наблюдение велось в течение 11 лет.
Ученые доказали, что сотовые телефоны безвредны вопреки бытующему мнению о негативном влиянии устройств на человека. Ученые 11 лет наблюдали за воздействием сотовых телефонов на здоровье британцев и пришли к выводу, что ни человеку, ни окружающей среде данная техника не вредит.
Излучение от базовых станций мобильной связи не влияет на беременных и не провоцирует раннее развитие лейкемии и онкологии у детей, о чем заявляли некоторые исследователи ранее. А радиоволны, на которых держат связь экстренные службы, также абсолютно безопасны для людей.
Специалисты скрупулезно проанализировали все наблюдения, сопоставили их с ранее выявленными данными о вреде мобильников и систематизировали полученную информацию. В данном исследовании были задействованы британские ученые во главе с профессором Дэвидом Коггоном. Они использовали 60 научных работ, опубликованных в различных научных изданиях.