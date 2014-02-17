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Ученые доказали, что сотовые телефоны абсолютно безвредны для людей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученые доказали, что сотовые телефоны абсолютно безвредны для людей

17 февраля 2014, 15:25ОбществоЕвгения
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