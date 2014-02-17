Ученые доказали, что сотовые телефоны абсолютно безвредны для людей

Ученые доказали, что сотовые телефоны безвредны вопреки бытующему мнению о негативном влиянии устройств на человека. Ученые 11 лет наблюдали за воздействием сотовых телефонов на здоровье британцев и пришли к выводу, что ни человеку, ни окружающей среде данная техника не вредит.

Излучение от базовых станций мобильной связи не влияет на беременных и не провоцирует раннее развитие лейкемии и онкологии у детей, о чем заявляли некоторые исследователи ранее. А радиоволны, на которых держат связь экстренные службы, также абсолютно безопасны для людей.