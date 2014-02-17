В европейских странах постепенно узаконивают эвтаназию: религиозники против, а общество за

Речь, надо сказать, об очень серьезной процедуре, когда ребенку боль причиняет невыносимые страдания, а врачи прогнозируют летальный исход. В этом случае больной может попросить об эвтаназии, и с письменного согласия родителей ему сделают инъекцию.

Естественно, католическое сообщество выступило с резкой критикой.

В Бельгии гражданское право не позволяет несовершеннолетним выйти замуж или купить дом, но позволяет им решать вопрос о жизни и смерти отметил глава епископата Бельгии монсеньор Андре Леонард.

Тем не менее, во Франции все тоже идет к тому, чтобы узаконить эвтаназию. Скорее всего, уже к июню там разработают законопроект. Инициатором выступил французский Национальный совет по медицинской этике, который утверждает, что к мере обязывает «долг перед человечностью». Правда, сейчас законодательство не отвечает требованиям смертельно больных людей, но это, по всей вероятности, лишь дело времени.

Добавим, вопросы законности эвтаназии широко обсуждаются и в России. Только наше общество пока не готово пойти на такие меры.