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В европейских странах постепенно узаконивают эвтаназию: религиозники против, а общество за
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В европейских странах постепенно узаконивают эвтаназию: религиозники против, а общество за

17 февраля 2014, 10:15Общество
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