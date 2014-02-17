В России создана приказом МЧС новая ЧС, связанная с падением метеоритов и астероидов

Новый приказ МЧС определил падение метеоритов и астероидов в отдельный перечень чрезвычайных ситуаций. Теперь, согласно данному приказу, если падение астероида привело к гибели минимум 5 человек, либо повреждению минимум 10 домов, то возможно объявление режима ЧС на данной территории.

Такая опасность будет именоваться как астероидно-космическая. Она подразумевает под собой столкновение с землей космических тел естественного происхождения.