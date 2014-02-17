В России создана приказом МЧС новая ЧС, связанная с падением метеоритов и астероидов
17 февраля 2014, 10:30ОбществоЕвгения
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В России в перечень чрезвычайных ситуаций внесена новая ЧС, связанная с падением метеорита или астероида. Данная опасность носит название астероидно-космической.
Новый приказ МЧС определил падение метеоритов и астероидов в отдельный перечень чрезвычайных ситуаций. Теперь, согласно данному приказу, если падение астероида привело к гибели минимум 5 человек, либо повреждению минимум 10 домов, то возможно объявление режима ЧС на данной территории.
Такая опасность будет именоваться как астероидно-космическая. Она подразумевает под собой столкновение с землей космических тел естественного происхождения.
В МЧС России сообщили, что в первой половине 2014 года на Урале разместится первая станция космического мониторинга, которая будет контролировать 95% всей территории России.
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